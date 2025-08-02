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Чому не можна тримати маску для волосся довше, ніж вказано: трихолог про поширену помилку жінок

Субота 02 серпня 2025 11:03
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Чому не можна тримати маску для волосся довше, ніж вказано: трихолог про поширену помилку жінок Чи корисно тримати маску на волосся довше зазначеного терміну (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато хто вірить, що чим довше тримати маску на волоссі, тим кращим буде результат. Але чи це справді працює, чи лише популярний міф з соцмереж?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.

Що варто знати

За словами експерта, якщо тримати маску на волоссі довше, ніж зазначено в інструкції, то ефект кращим не буде. Іноді це може ще й нашкодити волоссю.

Маски мають обмежений час роботи, 5-10 хвилин - оптимальний час дії. Вони не створені для тривалого контакту.

Рекомендований час витримки - 5-10 хвилин. Це не маркетинг, а технологічний розрахунок. Саме за цей час ﻿﻿активні речовини встигають подіяти, плівкоутворення завершене, а ﻿﻿емульсія залишається стабільною.

Варто розуміти, що волосся - мертва структура та не "всмоктує" інгредієнти, як губка. Його неможливо "нагодувати" активами, тримаючи маску годинами.

Маска працює лише на поверхні - на рівні кутикули та міжклітинного цементу. Перетримана маска призводить до перевантаження волосся

Найчастіші наслідки:

  • ﻿﻿обтяження
  • ﻿﻿тьмяність
  • ﻿﻿втрата обʼєму
  • ﻿﻿липкість
  • ﻿﻿ламкість при регулярному перевантаженні формулами

"Косметика - це формула, а не інтуїція. Час витримки - частина розробки засобу. Навіть якщо здається, що "нічна маска" діє сильніше - ефект найчастіше лише зовнішній і короткочасний", - додала експерт.

Які маски шкідливі для волосся

Маски з агресивними хімічними компонентами

Варто уникати масок з такими речовинами у складі:

  • силікони (неводорозчинні) - обтяжують волосся, накопичуються на ньому, утруднюють дихання шкіри голови
  • сульфати (в масках вони рідко, але трапляються) - сильно знежирюють, можуть викликати сухість і подразнення
  • мінеральна олія, вазелін - створюють плівку, яка заважає диханню шкіри та волоссю

Маски з дратівливими речовинами

Сюди належать:

  • гірчиця
  • червоний перець
  • спирт або горілка
  • цибуля, часник - викликають подразнення, неприємний запах, можуть пересушити волосся

Ці компоненти часто використовують у масках "від випадіння", але їх не можна тримати довго або використовувати часто.

Маски, які порушують pH-баланс

Надмірно кислі чи лужні маски можуть:

  • пошкодити захисний шар волосини
  • викликати сухість або жирність шкіри голови
  • провокувати лупу

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Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

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