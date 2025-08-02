Чому не можна тримати маску для волосся довше, ніж вказано: трихолог про поширену помилку жінок
Багато хто вірить, що чим довше тримати маску на волоссі, тим кращим буде результат. Але чи це справді працює, чи лише популярний міф з соцмереж?
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram-сторінку трихолога Юлії Дудій.
Що варто знати
За словами експерта, якщо тримати маску на волоссі довше, ніж зазначено в інструкції, то ефект кращим не буде. Іноді це може ще й нашкодити волоссю.
Маски мають обмежений час роботи, 5-10 хвилин - оптимальний час дії. Вони не створені для тривалого контакту.
Рекомендований час витримки - 5-10 хвилин. Це не маркетинг, а технологічний розрахунок. Саме за цей час активні речовини встигають подіяти, плівкоутворення завершене, а емульсія залишається стабільною.
Варто розуміти, що волосся - мертва структура та не "всмоктує" інгредієнти, як губка. Його неможливо "нагодувати" активами, тримаючи маску годинами.
Маска працює лише на поверхні - на рівні кутикули та міжклітинного цементу. Перетримана маска призводить до перевантаження волосся
Найчастіші наслідки:
- обтяження
- тьмяність
- втрата обʼєму
- липкість
- ламкість при регулярному перевантаженні формулами
"Косметика - це формула, а не інтуїція. Час витримки - частина розробки засобу. Навіть якщо здається, що "нічна маска" діє сильніше - ефект найчастіше лише зовнішній і короткочасний", - додала експерт.
Які маски шкідливі для волосся
Маски з агресивними хімічними компонентами
Варто уникати масок з такими речовинами у складі:
- силікони (неводорозчинні) - обтяжують волосся, накопичуються на ньому, утруднюють дихання шкіри голови
- сульфати (в масках вони рідко, але трапляються) - сильно знежирюють, можуть викликати сухість і подразнення
- мінеральна олія, вазелін - створюють плівку, яка заважає диханню шкіри та волоссю
Маски з дратівливими речовинами
Сюди належать:
- гірчиця
- червоний перець
- спирт або горілка
- цибуля, часник - викликають подразнення, неприємний запах, можуть пересушити волосся
Ці компоненти часто використовують у масках "від випадіння", але їх не можна тримати довго або використовувати часто.
Маски, які порушують pH-баланс
Надмірно кислі чи лужні маски можуть:
- пошкодити захисний шар волосини
- викликати сухість або жирність шкіри голови
- провокувати лупу
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