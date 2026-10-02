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Як працюють мости у Києві: пояснення КМДА

18:48 02.10.2026 Пт
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Південний міст у Києві (РБК-Україна)

Південний міст у Києві повністю перекритий, а рух Дарницьким мостом здійснюється без обмежень під час тривог.

Про це під час брифінгу заявив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та допис КМДА.

"Очевидно, ситуацію маємо з обстрілами саме Південного мосту, тому на який час він буде закритий, зараз говорити ми не можемо. Це залежить, відповідно, від висновків фахівців", - сказав він.

Пантелеєв зазначив, що завдання влади - забезпечити пересування іншими маршрутами, мостами і мостовими переходами.

В.о. першого заступника зазначив, що відтепер:

  • Південний міст - перекритий повністю
  • Міст Метро - частково обмежено рух 1 смугою у напрямку з лівого на правий берег
  • Міст Патона - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег
  • Північний міст - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег
  • Подільсько-Воскресенський мостовий перехід - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег
  • Дарницький міст - без обмежень. Рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег

"Маршрути відпрацьовані. Ми застосовуємо ті маршрути, які працювали вже під час того, коли метро не працювало фактично зеленою гілкою, коли у нас не було розділення на жовтий і червоний рівень", - заявив Пантелеєв.

Він додав, що буде здійснюватися моніторинг пасажиропотоку і додаватися автобуси на діючі маршрути, якщо необхідно.

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вчергове завдали удару по Південному мосту у Києві. Вчора росіяни теж били по ньому, внаслідок чого було зупинено рух наземного транспорту і метро.

Зазначимо, в ніч на 2 жовтня російські окупанти знову атакували Південний міст. Перед цим, ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.

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