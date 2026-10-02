Як працюють мости у Києві: пояснення КМДА

Південний міст у Києві повністю перекритий, а рух Дарницьким мостом здійснюється без обмежень під час тривог.
Про це під час брифінгу заявив в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та допис КМДА.
"Очевидно, ситуацію маємо з обстрілами саме Південного мосту, тому на який час він буде закритий, зараз говорити ми не можемо. Це залежить, відповідно, від висновків фахівців", - сказав він.
Пантелеєв зазначив, що завдання влади - забезпечити пересування іншими маршрутами, мостами і мостовими переходами.
В.о. першого заступника зазначив, що відтепер:
"Маршрути відпрацьовані. Ми застосовуємо ті маршрути, які працювали вже під час того, коли метро не працювало фактично зеленою гілкою, коли у нас не було розділення на жовтий і червоний рівень", - заявив Пантелеєв.
Він додав, що буде здійснюватися моніторинг пасажиропотоку і додаватися автобуси на діючі маршрути, якщо необхідно.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні вчергове завдали удару по Південному мосту у Києві. Вчора росіяни теж били по ньому, внаслідок чого було зупинено рух наземного транспорту і метро.
Зазначимо, в ніч на 2 жовтня російські окупанти знову атакували Південний міст. Перед цим, ввечері внаслідок удару по мосту було пошкоджено опору, дорожнє полотно та захисне загородження метрополітену.