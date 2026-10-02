Як працюють мости у Києві: пояснення КМДА

"Очевидно, ситуацію маємо з обстрілами саме Південного мосту, тому на який час він буде закритий, зараз говорити ми не можемо. Це залежить, відповідно, від висновків фахівців", - сказав він.

Пантелеєв зазначив, що завдання влади - забезпечити пересування іншими маршрутами, мостами і мостовими переходами.

В.о. першого заступника зазначив, що відтепер:

Південний міст - перекритий повністю

Міст Метро - частково обмежено рух 1 смугою у напрямку з лівого на правий берег

Міст Патона - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег

Північний міст - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег

Подільсько-Воскресенський мостовий перехід - рух обмежується під час повітряних тривог у напрямку з правого на лівий берег

Дарницький міст - без обмежень. Рух транспорту здійснюється однією смугою з правого на лівий берег

"Маршрути відпрацьовані. Ми застосовуємо ті маршрути, які працювали вже під час того, коли метро не працювало фактично зеленою гілкою, коли у нас не було розділення на жовтий і червоний рівень", - заявив Пантелеєв.

Він додав, що буде здійснюватися моніторинг пасажиропотоку і додаватися автобуси на діючі маршрути, якщо необхідно.