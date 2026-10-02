Как работают мосты в Киеве: объяснение КГГА

"Очевидно, ситуацию имеем с обстрелами именно Южного моста, поэтому на время он будет закрыт, сейчас говорить мы не можем. Это зависит, соответственно, от выводов специалистов", - сказал он.

Пантелеев отметил, что задача власти - обеспечить передвижение по другим маршрутам, мостам и мостовым переходам.

И.о. первого заместителя отметил, что отныне:

Южный мост - перекрыт полностью

Мост Метро - частично ограничено движение 1 полосой в направлении с левого на правый берег

Мост Патона - движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег

Северный мост - движение ограничивается во время воздушных тревог по направлению с правого на левый берег

Подольско-Воскресенский мостовой переход - движение ограничивается во время воздушных тревог в направлении с правого на левый берег

Дарницкий мост - без ограничений. Движение транспорта осуществляется одной полосой с правого на левый берег

"Маршруты отработаны. Мы применяем те маршруты, которые работали уже во время того, когда метро не работало фактически зеленой веткой, когда у нас не было разделения на желтый и красный уровень", - заявил Пантелеев.

Он добавил, что будет производиться мониторинг пассажиропотока и добавляться автобусы на действующие маршруты, если необходимо.