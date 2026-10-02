Как работают мосты в Киеве: объяснение КГГА

Южный мост в Киеве полностью перекрыт, а движение по Дарницкому мосту осуществляется без ограничений во время тревог.
Об этом на брифинге заявил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и сообщение КГГА.
"Очевидно, ситуацию имеем с обстрелами именно Южного моста, поэтому на время он будет закрыт, сейчас говорить мы не можем. Это зависит, соответственно, от выводов специалистов", - сказал он.
Пантелеев отметил, что задача власти - обеспечить передвижение по другим маршрутам, мостам и мостовым переходам.
И.о. первого заместителя отметил, что отныне:
"Маршруты отработаны. Мы применяем те маршруты, которые работали уже во время того, когда метро не работало фактически зеленой веткой, когда у нас не было разделения на желтый и красный уровень", - заявил Пантелеев.
Он добавил, что будет производиться мониторинг пассажиропотока и добавляться автобусы на действующие маршруты, если необходимо.
Напомним, российские оккупанты сегодня в очередной раз нанесли удар по Южному мосту в Киеве. Вчера россияне тоже били по нему, в результате чего было остановлено движение наземного транспорта и метро.
Отметим, в ночь на 2 октября российские оккупанты снова атаковали Южный мост. Перед этим вечером в результате удара по мосту были повреждены опора, дорожное полотно и защитное заграждение метрополитена.