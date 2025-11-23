Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від Джамали
Відома співачка Джамала демонструє, що сучасний міський стиль - це не тільки комфорт, а й продумана гра об'ємів і контрастів. В її новому образі поєднуються об'ємна чорна куртка з широкими світлими джинсами, класичний білий гольф і взуття на плоскій підошві.
РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram вирішило розібрати ключові модні прийоми, які допомагають виглядати стильно навіть у повсякденному луці.
Який "лук" вибрала Джамала
Об'ємний верх - акцент образу
Джамала обрала коротку об'ємну куртку-бомбер насиченого чорного кольору. Під курткою - класичний білий гольф-водолазка, що створює графічний контраст із курткою та освіжає обличчя.
Денім у головній ролі
Низ лука Джамали - широкі джинси світло-блакитного відтінку. Модель з високою посадкою та об'ємним кроєм по всій довжині - один з ключових трендів сезону, що повертає моду 90-х і 2000-х.
Об'ємний низ у поєднанні з укороченою курткою створює баланс і не дає образу виглядати мішкувато, а підкреслює талію і довжину ніг.
Взуття та аксесуари
Джамала вибрала чорні класичні черевики на плоскій підошві - елегантне і практичне рішення, яке врівноважує об'єм верху і низу.
Образ Джамали (скриншот)
Модні прийоми, які варто взяти на замітку
- Гра об'ємів: поєднання оверсайз-куртки та широких джинсів працює завдяки короткій довжині верху.
- Графічний контраст: чорний і білий створюють класичну основу для міського луку.
- Акцент на талії: висока посадка джинсів і коротка куртка роблять ноги візуально довшими та підкреслюють силует.
Цей образ демонструє концепцію casual chic: зручність і комфорт поєднуються з продуманою стилізацією і сучасними трендами, а прості речі - світлий гольф, об'ємна куртка, широкі джинси - перетворюються на справжній міський лук.
Джамала показала моднийлук (скриншот)
Який верхній одяг доповнить такий образ
Коротка об'ємна куртка
- Продовження концепції casual chic.
- Може бути з фактурного матеріалу (вовна, нейлон, еко-шкіра).
- Підійде укорочена довжина, щоб підкреслити талію і балансувати з широкими джинсами.
Довге пальто
- Нейтральні відтінки: чорний, сірий, беж.
- М'яка вовна або кашемір надають луку елегантності.
- Об'ємний силует пальта добре контрастує з більш структурованим низом - широкими джинсами.
Двостороння дублянка
- Натуральне хутро або екохутро забезпечить тепло і стильний ефект.
- Можна носити хутром усередині або зовні, щоб змінювати образ.
- Чудово поєднується з широкими джинсами та черевиками.
Коротка шкіряна куртка з фактурними рукавами
- Легкий і стильний варіант для міжсезоння.
- Можна додати кольоровий акцент через аксесуари (шарф, сумка).
- Підійде для більш урбаністичного або стритстайл-образу.
Парка або пуховик оверсайз
- Для прохолодної зими.
- Моделі з поясом або злегка вкорочені в передній частині створюють баланс із широким низом.
- Колір: класичний чорний, оливковий, бежевий або темно-синій.
