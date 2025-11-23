Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від Джамали

Відома співачка Джамала демонструє, що сучасний міський стиль - це не тільки комфорт, а й продумана гра об'ємів і контрастів. В її новому образі поєднуються об'ємна чорна куртка з широкими світлими джинсами, класичний білий гольф і взуття на плоскій підошві.

РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram вирішило розібрати ключові модні прийоми, які допомагають виглядати стильно навіть у повсякденному луці.

Який "лук" вибрала Джамала

Об'ємний верх - акцент образу

Джамала обрала коротку об'ємну куртку-бомбер насиченого чорного кольору. Під курткою - класичний білий гольф-водолазка, що створює графічний контраст із курткою та освіжає обличчя.

Денім у головній ролі

Низ лука Джамали - широкі джинси світло-блакитного відтінку. Модель з високою посадкою та об'ємним кроєм по всій довжині - один з ключових трендів сезону, що повертає моду 90-х і 2000-х.

Об'ємний низ у поєднанні з укороченою курткою створює баланс і не дає образу виглядати мішкувато, а підкреслює талію і довжину ніг.

Взуття та аксесуари

Джамала вибрала чорні класичні черевики на плоскій підошві - елегантне і практичне рішення, яке врівноважує об'єм верху і низу.

Образ Джамали (скриншот)

Модні прийоми, які варто взяти на замітку

Гра об'ємів : поєднання оверсайз-куртки та широких джинсів працює завдяки короткій довжині верху.

: поєднання оверсайз-куртки та широких джинсів працює завдяки короткій довжині верху. Графічний контраст : чорний і білий створюють класичну основу для міського луку.

: чорний і білий створюють класичну основу для міського луку. Акцент на талії: висока посадка джинсів і коротка куртка роблять ноги візуально довшими та підкреслюють силует.

Цей образ демонструє концепцію casual chic: зручність і комфорт поєднуються з продуманою стилізацією і сучасними трендами, а прості речі - світлий гольф, об'ємна куртка, широкі джинси - перетворюються на справжній міський лук.

Джамала показала моднийлук (скриншот)

Який верхній одяг доповнить такий образ

Коротка об'ємна куртка

Продовження концепції casual chic.

Може бути з фактурного матеріалу (вовна, нейлон, еко-шкіра).

Підійде укорочена довжина, щоб підкреслити талію і балансувати з широкими джинсами.

Довге пальто

Нейтральні відтінки: чорний, сірий, беж.

М'яка вовна або кашемір надають луку елегантності.

Об'ємний силует пальта добре контрастує з більш структурованим низом - широкими джинсами.

Двостороння дублянка

Натуральне хутро або екохутро забезпечить тепло і стильний ефект.

Можна носити хутром усередині або зовні, щоб змінювати образ.

Чудово поєднується з широкими джинсами та черевиками.

Коротка шкіряна куртка з фактурними рукавами

Легкий і стильний варіант для міжсезоння.

Можна додати кольоровий акцент через аксесуари (шарф, сумка).

Підійде для більш урбаністичного або стритстайл-образу.

Парка або пуховик оверсайз