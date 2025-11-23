ua en ru
Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від Джамали

Неділя 23 листопада 2025 17:45
Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від Джамали Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Відома співачка Джамала демонструє, що сучасний міський стиль - це не тільки комфорт, а й продумана гра об'ємів і контрастів. В її новому образі поєднуються об'ємна чорна куртка з широкими світлими джинсами, класичний білий гольф і взуття на плоскій підошві.

РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram вирішило розібрати ключові модні прийоми, які допомагають виглядати стильно навіть у повсякденному луці.

Який "лук" вибрала Джамала

Об'ємний верх - акцент образу

Джамала обрала коротку об'ємну куртку-бомбер насиченого чорного кольору. Під курткою - класичний білий гольф-водолазка, що створює графічний контраст із курткою та освіжає обличчя.

Денім у головній ролі

Низ лука Джамали - широкі джинси світло-блакитного відтінку. Модель з високою посадкою та об'ємним кроєм по всій довжині - один з ключових трендів сезону, що повертає моду 90-х і 2000-х.

Об'ємний низ у поєднанні з укороченою курткою створює баланс і не дає образу виглядати мішкувато, а підкреслює талію і довжину ніг.

Взуття та аксесуари

Джамала вибрала чорні класичні черевики на плоскій підошві - елегантне і практичне рішення, яке врівноважує об'єм верху і низу.

Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від ДжамалиОбраз Джамали (скриншот)

Модні прийоми, які варто взяти на замітку

  • Гра об'ємів: поєднання оверсайз-куртки та широких джинсів працює завдяки короткій довжині верху.
  • Графічний контраст: чорний і білий створюють класичну основу для міського луку.
  • Акцент на талії: висока посадка джинсів і коротка куртка роблять ноги візуально довшими та підкреслюють силует.

Цей образ демонструє концепцію casual chic: зручність і комфорт поєднуються з продуманою стилізацією і сучасними трендами, а прості речі - світлий гольф, об'ємна куртка, широкі джинси - перетворюються на справжній міський лук.

Як поєднати об'ємний верх і трендовий денім: приклад від ДжамалиДжамала показала моднийлук (скриншот)

Який верхній одяг доповнить такий образ

Коротка об'ємна куртка

  • Продовження концепції casual chic.
  • Може бути з фактурного матеріалу (вовна, нейлон, еко-шкіра).
  • Підійде укорочена довжина, щоб підкреслити талію і балансувати з широкими джинсами.

Довге пальто

  • Нейтральні відтінки: чорний, сірий, беж.
  • М'яка вовна або кашемір надають луку елегантності.
  • Об'ємний силует пальта добре контрастує з більш структурованим низом - широкими джинсами.

Двостороння дублянка

  • Натуральне хутро або екохутро забезпечить тепло і стильний ефект.
  • Можна носити хутром усередині або зовні, щоб змінювати образ.
  • Чудово поєднується з широкими джинсами та черевиками.

Коротка шкіряна куртка з фактурними рукавами

  • Легкий і стильний варіант для міжсезоння.
  • Можна додати кольоровий акцент через аксесуари (шарф, сумка).
  • Підійде для більш урбаністичного або стритстайл-образу.

Парка або пуховик оверсайз

  • Для прохолодної зими.
  • Моделі з поясом або злегка вкорочені в передній частині створюють баланс із широким низом.
  • Колір: класичний чорний, оливковий, бежевий або темно-синій.

