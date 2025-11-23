ua en ru
Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от Джамалы

Воскресенье 23 ноября 2025 17:45
Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от Джамалы Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Катерина Собкова

Известная певица Джамала демонстрирует, что современный городской стиль - это не только комфорт, но и продуманная игра объемов и контрастов. В ее новом образе сочетаются объемная черная куртка с широкими светлыми джинсами, классический белый гольф и обувь на плоской подошве.

РБК-Украина со ссылкой на ее Stоries в Instagram решило разобрать ключевые модные приемы, которые помогают выглядеть стильно даже в повседневном луке.

Какой "лук" выбрала Джамала

Объемный верх - акцент образа

Джамала выбрала короткую объемную куртку-бомбер насыщенного черного цвета. Под курткой - классический белый гольф-водолазка, который создают графический контраст с курткой и освежает лицо.

Деним в главной роли

Низ лука Джамалы - широкие джинсы светло-голубого оттенка. Модель с высокой посадкой и объемным кроем по всей длине - один из ключевых трендов сезона, возвращающий моду 90-х и 2000-х.

Объемный низ в сочетании с укороченной курткой создает баланс и не дает образу выглядеть мешковато, а подчеркивает талию и длину ног.

Обувь и аксессуары

Джамала выбрала черные классические ботинки на плоской подошве - элегантное и практичное решение, уравновешивающее объем верха и низа.

Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от ДжамалыОбраз Джамалы (скриншот)

Модные приемы, которые следует взять на заметку

  • Игра объемов: сочетание оверсайз-куртки и широких джинсов работает благодаря короткой длине верха.
  • Графический контраст: черный и белый создают классическую основу для городского лука.
  • Акцент на талии: высокая посадка джинсов и короткая куртка делают ноги визуально длиннее и подчеркивают силуэт.

Этот образ демонстрирует концепцию casual chic: удобство и комфорт сочетаются с продуманной стилизацией и современными трендами, а простые вещи - светлый гольф, объемная куртка, широкие джинсы - превращаются в настоящий городской лук.

Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от ДжамалыДжамала показала модный лук (скриншот)

Какая верхняя одежда дополнит такой образ

Короткая объемная куртка

  • Продолжение концепции casual chic.
  • Может быть из фактурного материала (шерсть, нейлон, эко-кожа).
  • Подойдет укороченная длина, чтобы подчеркнуть талию и балансировать с широкими джинсами.

Длинное пальто

  • Нейтральные оттенки: черный, серый, беж.
  • Мягкая шерсть или кашемир придают луку элегантность.
  • Объемный силуэт пальто хорошо контрастирует с более структурированным низом - широкими джинсами.

Двухсторонняя дубленка

  • Натуральный мех или эко-мех обеспечит тепло и стильный эффект.
  • Можно носить мехом внутри или снаружи, чтобы менять образ.
  • Прекрасно сочетается с широкими джинсами и ботинками.

Короткая кожаная куртка с фактурными рукавами

  • Легкий и стильный вариант для межсезонья.
  • Можно добавить цветной акцент через аксессуары (шарф, сумка).
  • Подойдет для более урбанистического или стритстайл-образа.

Парка или пуховик оверсайз

  • Для прохладной зимы.
  • Модели с поясом или слегка укороченные в передней части создают баланс с широким низом.
  • Цвет: классический черный, оливковый, бежевый или темно-синий.

Джамала Модные тренды Стиль жизни Тренды
