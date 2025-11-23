Как объединить объемный верх и трендовый деним: пример от Джамалы
Известная певица Джамала демонстрирует, что современный городской стиль - это не только комфорт, но и продуманная игра объемов и контрастов. В ее новом образе сочетаются объемная черная куртка с широкими светлыми джинсами, классический белый гольф и обувь на плоской подошве.
РБК-Украина со ссылкой на ее Stоries в Instagram решило разобрать ключевые модные приемы, которые помогают выглядеть стильно даже в повседневном луке.
Какой "лук" выбрала Джамала
Объемный верх - акцент образа
Джамала выбрала короткую объемную куртку-бомбер насыщенного черного цвета. Под курткой - классический белый гольф-водолазка, который создают графический контраст с курткой и освежает лицо.
Деним в главной роли
Низ лука Джамалы - широкие джинсы светло-голубого оттенка. Модель с высокой посадкой и объемным кроем по всей длине - один из ключевых трендов сезона, возвращающий моду 90-х и 2000-х.
Объемный низ в сочетании с укороченной курткой создает баланс и не дает образу выглядеть мешковато, а подчеркивает талию и длину ног.
Обувь и аксессуары
Джамала выбрала черные классические ботинки на плоской подошве - элегантное и практичное решение, уравновешивающее объем верха и низа.
Образ Джамалы (скриншот)
Модные приемы, которые следует взять на заметку
- Игра объемов: сочетание оверсайз-куртки и широких джинсов работает благодаря короткой длине верха.
- Графический контраст: черный и белый создают классическую основу для городского лука.
- Акцент на талии: высокая посадка джинсов и короткая куртка делают ноги визуально длиннее и подчеркивают силуэт.
Этот образ демонстрирует концепцию casual chic: удобство и комфорт сочетаются с продуманной стилизацией и современными трендами, а простые вещи - светлый гольф, объемная куртка, широкие джинсы - превращаются в настоящий городской лук.
Джамала показала модный лук (скриншот)
Какая верхняя одежда дополнит такой образ
Короткая объемная куртка
- Продолжение концепции casual chic.
- Может быть из фактурного материала (шерсть, нейлон, эко-кожа).
- Подойдет укороченная длина, чтобы подчеркнуть талию и балансировать с широкими джинсами.
Длинное пальто
- Нейтральные оттенки: черный, серый, беж.
- Мягкая шерсть или кашемир придают луку элегантность.
- Объемный силуэт пальто хорошо контрастирует с более структурированным низом - широкими джинсами.
Двухсторонняя дубленка
- Натуральный мех или эко-мех обеспечит тепло и стильный эффект.
- Можно носить мехом внутри или снаружи, чтобы менять образ.
- Прекрасно сочетается с широкими джинсами и ботинками.
Короткая кожаная куртка с фактурными рукавами
- Легкий и стильный вариант для межсезонья.
- Можно добавить цветной акцент через аксессуары (шарф, сумка).
- Подойдет для более урбанистического или стритстайл-образа.
Парка или пуховик оверсайз
- Для прохладной зимы.
- Модели с поясом или слегка укороченные в передней части создают баланс с широким низом.
- Цвет: классический черный, оливковый, бежевый или темно-синий.
Вас также может заинтересовать
- Валентина Хамайко показала идеальные свитеры для зимы
- Как выглядит новый образ Кейт Миддлтон
- Жена Усика показала один из главных модных трендов сезона.