ua en ru
Пт, 21 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зими

П'ятниця 21 листопада 2025 07:15
UA EN RU
Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зими Валентина Хамайко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Телеведуча Валентина Хамайко поділилася серією стильних образів для прохолодної пори року, демонструючи, як поєднувати комфорт і елегантність у щоденному гардеробі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої.

Які "луки" вибрала Хамайко

Светр з коміром поло в смужку

На одному зі знімків вона постала в трикотажному комплекті, що складається зі светрів з коміром поло, один з яких вона накинула на плечі.

Пастельна палітра - кремовий, світло-сірий і ніжний блакитний - гармонійно поєднується з осіннім пейзажем.

Нижній светр з коміром-поло надає класичної невимушеності, а смугастий акцент додає багатошаровості та практичності. Матеріал має м'який і теплий вигляд, що робить комплект ідеальним для прогулянок у парку.

Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зимиВалентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Світло-бежевий светр з високим горлом

Для іншого лука Хамайко вибрала об'ємний светр кольору слонової кістки з високим коміром-гольфом і широкими ребристими манжетами.

Такий крій створює відчуття затишку та елегантності, гармонуючи з природним осіннім тлом. Світлий светр контрастує з темними штанами, підкреслюючи сучасний і водночас класичний стиль телеведучої.

Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зимиВалентина Хамайко показала теплий светр на зиму (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Сірий светр

Ще один варіант - укорочений светр-водолазку світло-сірого відтінку. Легкий крій і нейтральна колірна гама надають образу сучасності та легкості, а дрібні деталі на кшталт шкіряної нашивки на поясі підкреслюють якість і бренд одягу.

Таким чином Валентина Хамайко демонструє, що стильний і затишний осінній гардероб може бути одночасно практичним і модним.

Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зимиХамайко показала светри на зиму (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

З чим носити светри взимку

Хамайко показує, що цей елемент гардероба можна легко адаптувати до зимових умов.

У холодну погоду об'ємний светр або гольф з високим коміром можна поєднувати з теплими штанами з вовни, спідницями міді та зимовими чоботами на плоскій підошві або підборах.

Багатошаровість також залишається актуальною: на светр можна накинути кардиган, пальто або пуховик нейтрального відтінку, що додасть образу затишку і стилю. Аксесуари, такі як шарфи з м'якої вовни, шапки та рукавички в пастельних або класичних тонах, підкреслять гармонію образу.

Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зимиХамайко задає тренди (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Для більш урочистого вигляду светр можна поєднувати з вузькими брюками або спідницями-"олівець", доповнивши комплект елегантним взуттям і аксесуарами.

Світлі відтінки трикотажу мають гарний вигляд у контрасті з темними штанами, червоними або коричневими аксесуарами, а яскраві деталі надають образу святкового настрою навіть у сірі зимові дні.

Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зимиВалентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Зеленський отримав проект мирного плану США і обговорить його з Трампом
Аналітика
"Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Сім кілометрів пішки під дронами і артою". Як проходить пошук тіл загиблих на фронті