Тепло і модно: Валентина Хамайко показала ідеальні светри для зими

Телеведуча Валентина Хамайко поділилася серією стильних образів для прохолодної пори року, демонструючи, як поєднувати комфорт і елегантність у щоденному гардеробі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Instagram ведучої.

Які "луки" вибрала Хамайко

Светр з коміром поло в смужку

На одному зі знімків вона постала в трикотажному комплекті, що складається зі светрів з коміром поло, один з яких вона накинула на плечі.

Пастельна палітра - кремовий, світло-сірий і ніжний блакитний - гармонійно поєднується з осіннім пейзажем.

Нижній светр з коміром-поло надає класичної невимушеності, а смугастий акцент додає багатошаровості та практичності. Матеріал має м'який і теплий вигляд, що робить комплект ідеальним для прогулянок у парку.

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Світло-бежевий светр з високим горлом

Для іншого лука Хамайко вибрала об'ємний светр кольору слонової кістки з високим коміром-гольфом і широкими ребристими манжетами.

Такий крій створює відчуття затишку та елегантності, гармонуючи з природним осіннім тлом. Світлий светр контрастує з темними штанами, підкреслюючи сучасний і водночас класичний стиль телеведучої.

Валентина Хамайко показала теплий светр на зиму (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Сірий светр

Ще один варіант - укорочений светр-водолазку світло-сірого відтінку. Легкий крій і нейтральна колірна гама надають образу сучасності та легкості, а дрібні деталі на кшталт шкіряної нашивки на поясі підкреслюють якість і бренд одягу.

Таким чином Валентина Хамайко демонструє, що стильний і затишний осінній гардероб може бути одночасно практичним і модним.

Хамайко показала светри на зиму (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

З чим носити светри взимку

Хамайко показує, що цей елемент гардероба можна легко адаптувати до зимових умов.

У холодну погоду об'ємний светр або гольф з високим коміром можна поєднувати з теплими штанами з вовни, спідницями міді та зимовими чоботами на плоскій підошві або підборах.

Багатошаровість також залишається актуальною: на светр можна накинути кардиган, пальто або пуховик нейтрального відтінку, що додасть образу затишку і стилю. Аксесуари, такі як шарфи з м'якої вовни, шапки та рукавички в пастельних або класичних тонах, підкреслять гармонію образу.

Хамайко задає тренди (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Для більш урочистого вигляду светр можна поєднувати з вузькими брюками або спідницями-"олівець", доповнивши комплект елегантним взуттям і аксесуарами.

Світлі відтінки трикотажу мають гарний вигляд у контрасті з темними штанами, червоними або коричневими аксесуарами, а яскраві деталі надають образу святкового настрою навіть у сірі зимові дні.

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)