Як подати заяву до магістратури у 2025 році: умови, винятки й терміни

У 2025 році вступники до магістратури подають заяви на бюджет і контракт виключно онлайн. Паперову форму дозволено лише у виняткових випадках. Прийом документів триває з 8 по 25 серпня, а деякі виші можуть продовжити прийом на контракт до 20 жовтня.
Заяви на вступ до магістратури у 2025 році подаються через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для цього вступнику потрібно створити електронний кабінет і вказати:
Подати заяву можна лише після того, як УЦОЯО завантажить результати іспитів у базу ЄДЕБО.
Паперову заяву дозволено подавати в таких випадках:
У таких випадках заява подається особисто або дистанційно. В останньому варіанті її можна підписати електронним підписом або надіслати скан-копію, якщо особа на окупованій території.
У 2025 році вступники можуть подати:
У заяві необхідно вказати освітній ступінь, конкурсну пропозицію, виш і пріоритетність (для бюджетної форми).
