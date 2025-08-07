Як подати заяву до магістратури у 2025 році: умови, винятки й терміни

Заяви - тільки онлайн (майже для всіх)

Заяви на вступ до магістратури у 2025 році подаються через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для цього вступнику потрібно створити електронний кабінет і вказати:

адресу особистої електронної пошти;

пароль;

дані документа про освіту;

номер, рік та PIN-код екзаменаційного листка ЄВІ/ЄФВВ/ЄВВ;

паспортні або податкові реквізити;

контакти й фото 3×4 см;

мотиваційний лист до кожної заяви.

Подати заяву можна лише після того, як УЦОЯО завантажить результати іспитів у базу ЄДЕБО.

Хто все ж може подати паперову заяву

Паперову заяву дозволено подавати в таких випадках:

вступ іноземців та осіб без громадянства (за певних умов);

подання іноземного документа про освіту;

якщо документ про освіту видано до 1998 року;

якщо вступник перебуває на тимчасово окупованій території;

у разі технічної неможливості подати електронну заяву (потрібна довідка приймальної комісії).

У таких випадках заява подається особисто або дистанційно. В останньому варіанті її можна підписати електронним підписом або надіслати скан-копію, якщо особа на окупованій території.

Скільки заяв можна подати

У 2025 році вступники можуть подати:

до 5 заяв на бюджет;

до 10 заяв на контракт.

У заяві необхідно вказати освітній ступінь, конкурсну пропозицію, виш і пріоритетність (для бюджетної форми).