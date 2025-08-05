Рекорди вступу 2025: які виші вибирають абітурієнти та де найвищий конкурсний бал

Прийом заяв на вступ до закладів вищої освіти офіційно завершено. Зараз формуються рейтингові списки, які мають оприлюднити не пізніше 6-го серпня.

РБК-Україна із посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергія Бабака у Telegram розповідає, які виші найчастіше вибирали вступники цьогоріч.

Які виші стали найпопулярніші

"Дивлячись на топ-10 вишів, куди цьогоріч вступники найбільше подавали заяви, можна сказати, що немає єдиного "центру тяжіння", куди масово прагнуть вступити всі. Навпаки, бачимо різноманіття. Абітурієнти вибирають не лише столичні, а й регіональні університети", - зазначає Бабак.

Десятка найпопулярніших вишів серед вступників на бакалаврат:

Львівський національний університет ім. І.Франка - подали 44 тисячі заяв;

Національний університет "Львівська політехніка" - 41 769 заяв;

КНУ ім Т. Шевченка - 34 120 заяв;

КПІ ім. І. Сікорського - 28 384 заяви;

Державний торгівельно-економічний університет - 22 781 заява;

Чернівецький ім. Ю. Федьковича

Прикарпатський ім. В. Стефаника

Київський університет ім. В. Гетьмана,

Харківський національний університет ім.В. Каразіна та

Волинський національний університет ім. Лесі Українки.

"Розмови, що діти масово виїхали за кордон і наші аудиторії на початку року будуть порожніми, як бачимо, виявилися перебільшенням", - наголосив чиновник.

Під час вступної кампанії 2025 подали понад 1 мільйон 138 тисяч заяв, з них близько 800 тисяч - на бакалаврат.

"Це більше, ніж торік. Тобто спаду зацікавленості до навчання в українських ЗВО не бачимо. Навпаки, бачимо вступна кампанія активна", - заявляє Бабак.

Зріз вступної кампанії

44,3% заяв надійшли на вступ на бюджетні місця. Майже третина заяв (29,4%) припадає на Київ. Вдвічі менше - на Львівщині, потім традиційно йдуть Харків, Одеса і Дніпро.

"Характерно, що за кількістю заяв на бюджет ситуація плюс-мінус така сама, але Харківщина й Одещина там міняються місцями. Припускаю, що в Харкові вступники переважно орієнтуються на державні університети та спеціальності, тоді як в Одесі більше тяжіють до приватних закладів освіти", - пояснює чиновник.

Втім, він наголосив, що популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу - не додають оптимізму.

Які спеціальності найпопулярніші

Цьогорічні вступники не змінили тенденцій та вибирали спеціальності, які були популярні і в минулі роки.

ТОП спеціальностей:

менеджмент;

психологія, філологія, право, маркетинг;

економіка, комп'ютерні науки, середня освіта, інженери програмного забезпечення, кібербезпека та захист інформації.

На ці спеціальності надійшло від 21 до 71 тисячі заяв. Натомість інженерні спеціальності, критично необхідні для відновлення, користуються набагато меншою популярністю:

біологія - 2 тисячі заяв;

хімія - майже 900 заяв;

фізика - 600 заяв;

математика - трохи більше тисячі.

Традиційно високий попит на агрономію - понад 9 тисяч заяв та правоохоронну діяльність - 13 тисяч заяв.

Конкурсний середній бал: