Общество Образование Деньги Изменения

Как подать заявление в магистратуру в 2025 году: условия, исключения и сроки

Что надо знать о подаче заявок на магистратуру (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажная форма разрешена только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, как подать заявление, кто может делать это в бумажной форме и что нужно для регистрации.

Заявления - только онлайн (почти для всех)

Заявления на поступление в магистратуру в 2025 году подаются через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для этого абитуриенту нужно создать электронный кабинет и указать:

  • адрес личной электронной почты;
  • пароль;
  • данные документа об образовании;
  • номер, год и PIN-код экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ;
  • паспортные или налоговые реквизиты;
  • контакты и фото 3×4 см;
  • мотивационное письмо к каждому заявлению.

Подать заявление можно только после того, как УЦОКО загрузит результаты экзаменов в базу ЕГЭБО.

Кто все же может подать бумажное заявление

Бумажное заявление разрешено подавать в таких случаях:

  • поступление иностранцев и лиц без гражданства (при определенных условиях);
  • представление иностранного документа об образовании;
  • если документ об образовании выдан до 1998 года;
  • если поступающий находится на временно оккупированной территории;
  • в случае технической невозможности подать электронное заявление (нужна справка приемной комиссии).

В таких случаях заявление подается лично или дистанционно. В последнем варианте его можно подписать электронной подписью или отправить скан-копию, если человек на оккупированной территории.

Сколько заявлений можно подать

В 2025 году абитуриенты могут подать:

  • до 5 заявлений на бюджет;
  • до 10 заявлений на контракт.

В заявлении необходимо указать образовательную степень, конкурсное предложение, вуз и приоритетность (для бюджетной формы).

Читайте также о том, какие университеты и специальности чаще всего выбирают абитуриенты в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Вступительная кампанияОбразование в Украине