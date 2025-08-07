Как подать заявление в магистратуру в 2025 году: условия, исключения и сроки
В 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажная форма разрешена только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.
РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, как подать заявление, кто может делать это в бумажной форме и что нужно для регистрации.
Заявления - только онлайн (почти для всех)
Заявления на поступление в магистратуру в 2025 году подаются через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для этого абитуриенту нужно создать электронный кабинет и указать:
- адрес личной электронной почты;
- пароль;
- данные документа об образовании;
- номер, год и PIN-код экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ;
- паспортные или налоговые реквизиты;
- контакты и фото 3×4 см;
- мотивационное письмо к каждому заявлению.
Подать заявление можно только после того, как УЦОКО загрузит результаты экзаменов в базу ЕГЭБО.
Кто все же может подать бумажное заявление
Бумажное заявление разрешено подавать в таких случаях:
- поступление иностранцев и лиц без гражданства (при определенных условиях);
- представление иностранного документа об образовании;
- если документ об образовании выдан до 1998 года;
- если поступающий находится на временно оккупированной территории;
- в случае технической невозможности подать электронное заявление (нужна справка приемной комиссии).
В таких случаях заявление подается лично или дистанционно. В последнем варианте его можно подписать электронной подписью или отправить скан-копию, если человек на оккупированной территории.
Сколько заявлений можно подать
В 2025 году абитуриенты могут подать:
- до 5 заявлений на бюджет;
- до 10 заявлений на контракт.
В заявлении необходимо указать образовательную степень, конкурсное предложение, вуз и приоритетность (для бюджетной формы).
