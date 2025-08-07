ua en ru
Чт, 07 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Как подать заявление в магистратуру в 2025 году: условия, исключения и сроки

Четверг 07 августа 2025 13:15
UA EN RU
Как подать заявление в магистратуру в 2025 году: условия, исключения и сроки Что надо знать о подаче заявок на магистратуру (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажная форма разрешена только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа" рассказывает, как подать заявление, кто может делать это в бумажной форме и что нужно для регистрации.

Заявления - только онлайн (почти для всех)

Заявления на поступление в магистратуру в 2025 году подаются через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для этого абитуриенту нужно создать электронный кабинет и указать:

  • адрес личной электронной почты;
  • пароль;
  • данные документа об образовании;
  • номер, год и PIN-код экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ;
  • паспортные или налоговые реквизиты;
  • контакты и фото 3×4 см;
  • мотивационное письмо к каждому заявлению.

Подать заявление можно только после того, как УЦОКО загрузит результаты экзаменов в базу ЕГЭБО.

Кто все же может подать бумажное заявление

Бумажное заявление разрешено подавать в таких случаях:

  • поступление иностранцев и лиц без гражданства (при определенных условиях);
  • представление иностранного документа об образовании;
  • если документ об образовании выдан до 1998 года;
  • если поступающий находится на временно оккупированной территории;
  • в случае технической невозможности подать электронное заявление (нужна справка приемной комиссии).

В таких случаях заявление подается лично или дистанционно. В последнем варианте его можно подписать электронной подписью или отправить скан-копию, если человек на оккупированной территории.

Сколько заявлений можно подать

В 2025 году абитуриенты могут подать:

  • до 5 заявлений на бюджет;
  • до 10 заявлений на контракт.

В заявлении необходимо указать образовательную степень, конкурсное предложение, вуз и приоритетность (для бюджетной формы).

Читайте также о том, какие университеты и специальности чаще всего выбирают абитуриенты в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в 2025 году большинство украинских университетов присоединились к государственному проекту, предусматривающему предоставление грантов на оплату контрактной формы обучения. В нем участвуют уже 150 высших учебных заведений, и перечень постоянно обновляется.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вступительная кампания Образование в Украине
Новости
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Визит Уиткоффа дал прогресс? Что говорят Трамп, Путин и Зеленский о мирных переговорах
Аналитика
После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия После Украины – Балтия? Готов ли Путин к войне с Западом и как ответит НАТО