Как подать заявление в магистратуру в 2025 году: условия, исключения и сроки

В 2025 году поступающие в магистратуру подают заявления на бюджет и контракт исключительно онлайн. Бумажная форма разрешена только в исключительных случаях. Прием документов длится с 8 по 25 августа, а некоторые вузы могут продлить прием на контракт до 20 октября.

РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа " рассказывает, как подать заявление, кто может делать это в бумажной форме и что нужно для регистрации.

Заявления - только онлайн (почти для всех)

Заявления на поступление в магистратуру в 2025 году подаются через сайт vstup.edbo.gov.ua. Для этого абитуриенту нужно создать электронный кабинет и указать:

адрес личной электронной почты;

пароль;

данные документа об образовании;

номер, год и PIN-код экзаменационного листа ЕВИ/ЕФВВ/ЕВВ;

паспортные или налоговые реквизиты;

контакты и фото 3×4 см;

мотивационное письмо к каждому заявлению.

Подать заявление можно только после того, как УЦОКО загрузит результаты экзаменов в базу ЕГЭБО.

Кто все же может подать бумажное заявление

Бумажное заявление разрешено подавать в таких случаях:

поступление иностранцев и лиц без гражданства (при определенных условиях);

представление иностранного документа об образовании;

если документ об образовании выдан до 1998 года;

если поступающий находится на временно оккупированной территории;

в случае технической невозможности подать электронное заявление (нужна справка приемной комиссии).

В таких случаях заявление подается лично или дистанционно. В последнем варианте его можно подписать электронной подписью или отправить скан-копию, если человек на оккупированной территории.

Сколько заявлений можно подать

В 2025 году абитуриенты могут подать:

до 5 заявлений на бюджет;

до 10 заявлений на контракт.

В заявлении необходимо указать образовательную степень, конкурсное предложение, вуз и приоритетность (для бюджетной формы).