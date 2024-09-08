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Як подати запит на призначення пенсії в "Дії" та що може піти не так: інструкція

Ілюстративний колаж (РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство цифрової трансформації України нещодавно запровадило нову послугу на порталі "Дія", завдяки якій можна подавати заяву про призначення пенсії онлайн. Не потрібно нікуди їздити, ксерити, або ж стояти у великих чергах.

Про те, як подати запит на призначення пенсії в "Дії" й які проблеми можуть виникнути - в матеріалі РБК-Україна.

Як скористатись послугою 

Онлайн 

В першу чергу необхідно зайти до кабінету громадянина на diia.gov.ua або ж зареєструватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.  

Після цього: 

  • оберіть послугу, заповніть необхідні дані, а також додайте потрібні відскановані документ; 
  • підпишіть заяву електронним підписом; 

Після того, як рішення про призначенні пенсії буде ухвалено - вам на пошту прийде відповідне повідомленням. 

Також варто додати, що завантажити, а також роздрукувати рішення можна в кабінеті громадянина в розділі “Послуги” - "Отримані документ". 

Офлайн 

Подати документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто або ж через офіційного представника за довіреністю. 

Відповіді на найпоширеніші питання 

Які типи пенсій можна оформити онлайн 

На порталі "Дія" можна подати заяву на призначення таких видів пенсій: 

  • за віком; 
  • за вислугу років; 
  • по інвалідності; 
  • у разі втрати годувальника. 

Після подання заяви необхідно відвідати підрозділ Пенсійного фонду України. При собі важливо мати оригінали документів для отримання пенсійного посвідчення. 

Зокрема паперове пенсійне посвідчення можна отримати в підрозділі Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, а електронне пенсійне посвідчення - у відділенні банку, який був вказаний у вашій заяві. 

Що робити, якщо заяву відхилено 

В такому разі необхідно звернутись за деталями до Пенсійного фонду України: 

  • за телефоном 0 800 503 753; 
  • на електронну пошту info@pfu.gov.ua.  

Як змінити спосіб виплати пенсії

Для цього необхідно подати відповідну заяву на порталі Пенсійного фонду України: 

  • авторизуйтесь в кабінеті користувача на порталі Пенсійного фонду України; 
  • зайдіть у "Меню" - "Щодо пенсійного забезпечення"; 
  • у розділі "Внесення змін до пенсійної справи" оберіть "Заява про зміну способу виплати пенсії". 

Які документи необхідні для електронної форми заяви про призначення пенсії 

Обов’язковими є скановані копії картки платника податків (РНОКПП) й паспорта. 

Інші послуги в "Дії"

Застосунок "Дія", а також портал постійно оновлюються. Міністерство цифрової трансформації додає дедалі більше послуг, які дозволяють заощадити ваш час. 

Як приклад, у застосунку можна: 

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Дія