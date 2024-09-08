Як подати запит на призначення пенсії в "Дії" та що може піти не так: інструкція

Міністерство цифрової трансформації України нещодавно запровадило нову послугу на порталі "Дія", завдяки якій можна подавати заяву про призначення пенсії онлайн. Не потрібно нікуди їздити, ксерити, або ж стояти у великих чергах.
Про те, як подати запит на призначення пенсії в "Дії" й які проблеми можуть виникнути - в матеріалі РБК-Україна.
В першу чергу необхідно зайти до кабінету громадянина на diia.gov.ua або ж зареєструватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Після цього:
Після того, як рішення про призначенні пенсії буде ухвалено - вам на пошту прийде відповідне повідомленням.
Також варто додати, що завантажити, а також роздрукувати рішення можна в кабінеті громадянина в розділі “Послуги” - "Отримані документ".
Подати документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто або ж через офіційного представника за довіреністю.
На порталі "Дія" можна подати заяву на призначення таких видів пенсій:
Після подання заяви необхідно відвідати підрозділ Пенсійного фонду України. При собі важливо мати оригінали документів для отримання пенсійного посвідчення.
Зокрема паперове пенсійне посвідчення можна отримати в підрозділі Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, а електронне пенсійне посвідчення - у відділенні банку, який був вказаний у вашій заяві.
В такому разі необхідно звернутись за деталями до Пенсійного фонду України:
Для цього необхідно подати відповідну заяву на порталі Пенсійного фонду України:
Обов’язковими є скановані копії картки платника податків (РНОКПП) й паспорта.
Застосунок "Дія", а також портал постійно оновлюються. Міністерство цифрової трансформації додає дедалі більше послуг, які дозволяють заощадити ваш час.
Як приклад, у застосунку можна:
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