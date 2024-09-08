Як подати запит на призначення пенсії в "Дії" та що може піти не так: інструкція

Як скористатись послугою

Онлайн

В першу чергу необхідно зайти до кабінету громадянина на diia.gov.ua або ж зареєструватись за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

Після цього:

оберіть послугу, заповніть необхідні дані, а також додайте потрібні відскановані документ;

підпишіть заяву електронним підписом;

Після того, як рішення про призначенні пенсії буде ухвалено - вам на пошту прийде відповідне повідомленням.

Також варто додати, що завантажити, а також роздрукувати рішення можна в кабінеті громадянина в розділі “Послуги” - "Отримані документ".

Офлайн

Подати документи можна у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Це можна зробити особисто або ж через офіційного представника за довіреністю.

Відповіді на найпоширеніші питання

Які типи пенсій можна оформити онлайн

На порталі "Дія" можна подати заяву на призначення таких видів пенсій:

за віком;

за вислугу років;

по інвалідності;

у разі втрати годувальника.

Після подання заяви необхідно відвідати підрозділ Пенсійного фонду України. При собі важливо мати оригінали документів для отримання пенсійного посвідчення.

Зокрема паперове пенсійне посвідчення можна отримати в підрозділі Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, а електронне пенсійне посвідчення - у відділенні банку, який був вказаний у вашій заяві.

Що робити, якщо заяву відхилено

В такому разі необхідно звернутись за деталями до Пенсійного фонду України:

за телефоном 0 800 503 753;

на електронну пошту info@pfu.gov.ua.

Як змінити спосіб виплати пенсії

Для цього необхідно подати відповідну заяву на порталі Пенсійного фонду України:

авторизуйтесь в кабінеті користувача на порталі Пенсійного фонду України;

зайдіть у "Меню" - "Щодо пенсійного забезпечення";

у розділі "Внесення змін до пенсійної справи" оберіть "Заява про зміну способу виплати пенсії".

Які документи необхідні для електронної форми заяви про призначення пенсії

Обов’язковими є скановані копії картки платника податків (РНОКПП) й паспорта.

Інші послуги в "Дії"

Застосунок "Дія", а також портал постійно оновлюються. Міністерство цифрової трансформації додає дедалі більше послуг, які дозволяють заощадити ваш час.

Як приклад, у застосунку можна: