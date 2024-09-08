Как подать запрос на назначение пенсии в "Дия" и что может пойти не так: инструкция

Как воспользоваться услугой

Онлайн

В первую очередь необходимо зайти в кабинет гражданина на diia.gov.ua или зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.

После этого:

выберите услугу, заполните необходимые данные, а также добавьте нужные отсканированные документ;

подпишите заявление электронной подписью;

После того, как решение о назначении пенсии будет принято - вам на почту придет соответствующее уведомлением.

Также стоит добавить, что скачать, а также распечатать решение можно в кабинете гражданина в разделе "Услуги" - "Полученные документ".

Оффлайн

Подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать лично или же через официального представителя по доверенности.

Ответы на самые распространенные вопросы

Какие типы пенсий можно оформить онлайн

На портале "Дія" можно подать заявление на назначение таких видов пенсий:

по возрасту;

за выслугу лет;

по инвалидности;

в случае потери кормильца.

После подачи заявления необходимо посетить подразделение Пенсионного фонда Украины. При себе важно иметь оригиналы документов для получения пенсионного удостоверения.

В частности бумажное пенсионное удостоверение можно получить в подразделении Пенсионного фонда Украины по месту пребывания на учете, а электронное пенсионное удостоверение - в отделении банка, который был указан в вашем заявлении.

Что делать, если заявление отклонено

В таком случае необходимо обратиться за деталями в Пенсионный фонд Украины:

по телефону 0 800 503 753 753;

на электронную почту info@pfu.gov.ua.

Как изменить способ выплаты пенсии

Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале Пенсионного фонда Украины:

авторизуйтесь в кабинете пользователя на портале Пенсионного фонда Украины;

зайдите в "Меню" - "О пенсионном обеспечении";

в разделе "Внесение изменений в пенсионное дело" выберите "Заявление об изменении способа выплаты пенсии".

Какие документы необходимы для электронной формы заявления о назначении пенсии

Обязательными являются сканированные копии карточки налогоплательщика (РНУКПН) и паспорта.

Другие услуги в "Дия"

Приложение "Дия", а также портал постоянно обновляются. Министерство цифровой трансформации добавляет все больше услуг, позволяющих сэкономить ваше время.

Как пример, в приложении можно: