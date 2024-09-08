Как подать запрос на назначение пенсии в "Дия" и что может пойти не так: инструкция

Министерство цифровой трансформации Украины недавно ввело новую услугу на портале "Дия", благодаря которой можно подавать заявление о назначении пенсии онлайн. Не нужно никуда ездить, ксерить, или же стоять в больших очередях.
О том, как подать запрос на назначение пенсии в "Дия" и какие проблемы могут возникнуть - в материале РБК-Украина.
В первую очередь необходимо зайти в кабинет гражданина на diia.gov.ua или зарегистрироваться с помощью квалифицированной электронной подписи.
После этого:
После того, как решение о назначении пенсии будет принято - вам на почту придет соответствующее уведомлением.
Также стоит добавить, что скачать, а также распечатать решение можно в кабинете гражданина в разделе "Услуги" - "Полученные документ".
Подать документы можно в сервисном центре Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать лично или же через официального представителя по доверенности.
На портале "Дія" можно подать заявление на назначение таких видов пенсий:
После подачи заявления необходимо посетить подразделение Пенсионного фонда Украины. При себе важно иметь оригиналы документов для получения пенсионного удостоверения.
В частности бумажное пенсионное удостоверение можно получить в подразделении Пенсионного фонда Украины по месту пребывания на учете, а электронное пенсионное удостоверение - в отделении банка, который был указан в вашем заявлении.
В таком случае необходимо обратиться за деталями в Пенсионный фонд Украины:
Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале Пенсионного фонда Украины:
Обязательными являются сканированные копии карточки налогоплательщика (РНУКПН) и паспорта.
Приложение "Дия", а также портал постоянно обновляются. Министерство цифровой трансформации добавляет все больше услуг, позволяющих сэкономить ваше время.
Как пример, в приложении можно:
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