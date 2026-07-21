Як переїзд впливає на субсидію: відповідь ПФУ

Головне:

Потрібно повідомити про зміни. Якщо людина, зареєстрована у житлі, переїхала та змінила місце реєстрації, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд України.

Якщо людина, зареєстрована у житлі, переїхала та змінила місце реєстрації, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд України. Можуть знадобитися нові документи . Після зміни складу домогосподарства ПФУ може попросити подати нові заяву та декларацію.

. Після зміни складу домогосподарства ПФУ може попросити подати нові заяву та декларацію. Переїзд не означає автоматичну втрату виплати. Сам факт зміни місця проживання не є підставою для автоматичного припинення субсидії.

Українцям, які отримують житлову субсидію, потрібно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що можуть вплинути на право на виплату або її розмір.

Зокрема, це стосується зміни складу домогосподарства через переїзд одного з його членів.

Якщо зареєстрована у житлі людина переїхала та змінила місце реєстрації, отримувач субсидії має повідомити про це ПФУ протягом 30 календарних днів.

У такому разі може знадобитися подання нових заяви та декларації, оскільки субсидія розраховується з урахуванням складу домогосподарства.

Подати документи можна:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

онлайн через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Водночас не кожен переїзд автоматично означає припинення субсидії - рішення залежить від конкретних обставин і змін, які відбулися у складі домогосподарства.