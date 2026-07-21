Як переїзд впливає на субсидію: відповідь ПФУ

Зміна місця проживання може вплинути на призначення та розмір житлової субсидії. У Пенсійному фонді пояснили, що робити отримувачам виплат, якщо хтось із членів домогосподарства переїхав і змінив місце реєстрації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.
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Українцям, які отримують житлову субсидію, потрібно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що можуть вплинути на право на виплату або її розмір.
Зокрема, це стосується зміни складу домогосподарства через переїзд одного з його членів.
Якщо зареєстрована у житлі людина переїхала та змінила місце реєстрації, отримувач субсидії має повідомити про це ПФУ протягом 30 календарних днів.
У такому разі може знадобитися подання нових заяви та декларації, оскільки субсидія розраховується з урахуванням складу домогосподарства.
Подати документи можна:
Водночас не кожен переїзд автоматично означає припинення субсидії - рішення залежить від конкретних обставин і змін, які відбулися у складі домогосподарства.
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