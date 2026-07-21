Как переезд влияет на субсидию: ответ ПФУ

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Следует сообщить об изменениях. Если человек, зарегистрированный в жилье, переехал и сменил место регистрации, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд Украины.

Если человек, зарегистрированный в жилье, переехал и сменил место регистрации, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд Украины. Могут понадобиться новые документы . После смены состава домохозяйства ПФУ может попросить подать новые заявление и декларацию.

. После смены состава домохозяйства ПФУ может попросить подать новые заявление и декларацию. Переезд не означает автоматическую потерю выплаты. Сам факт смены места жительства не является основанием для автоматического прекращения субсидии.

Украинцам, получающим жилищную субсидию, нужно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право на выплату или ее размер.

В частности, это касается изменения состава домохозяйства из-за переезда одного из его членов.

Если зарегистрированный в жилище человек переехал и сменил место регистрации, получатель субсидии должен уведомить об этом ПФУ в течение 30 календарных дней.

В таком случае может потребоваться подача новых заявлений и деклараций, поскольку субсидия рассчитывается с учетом состава домохозяйства.

Подать документы можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда;

почтой;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

онлайн через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

В то же время, не каждый переезд автоматически означает прекращение субсидии - решение зависит от конкретных обстоятельств и изменений, которые произошли в составе домохозяйства.