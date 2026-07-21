Как переезд влияет на субсидию: ответ ПФУ

Смена места жительства может повлиять на назначение и размер жилищной субсидии. В Пенсионном фонде объяснили, что делать получателям выплат, если кто-то из членов домохозяйства переехал и сменил место регистрации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.
Главное:
Украинцам, получающим жилищную субсидию, нужно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право на выплату или ее размер.
В частности, это касается изменения состава домохозяйства из-за переезда одного из его членов.
Если зарегистрированный в жилище человек переехал и сменил место регистрации, получатель субсидии должен уведомить об этом ПФУ в течение 30 календарных дней.
В таком случае может потребоваться подача новых заявлений и деклараций, поскольку субсидия рассчитывается с учетом состава домохозяйства.
Подать документы можно:
В то же время, не каждый переезд автоматически означает прекращение субсидии - решение зависит от конкретных обстоятельств и изменений, которые произошли в составе домохозяйства.
Кстати, ранее РБК-Украина объясняло, почему украинцов могут обязать вернуть субсидию.
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