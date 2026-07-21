ua en ru
Вт, 21 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Гроші

Як переїзд впливає на субсидію: відповідь ПФУ

06:18 21.07.2026 Вт
2 хв
Пенсійний фонд озвучив важливе попередження
aimg Юлія Капітонова
Як переїзд впливає на субсидію: відповідь ПФУ Фото: У ПФУ озвучили кілька ключових моментів (Getty Images)
Розбираємося в субсидіях та пенсіях за тебе! Підпишись на РБК-Україна у Google

Зміна місця проживання може вплинути на призначення та розмір житлової субсидії. У Пенсійному фонді пояснили, що робити отримувачам виплат, якщо хтось із членів домогосподарства переїхав і змінив місце реєстрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ПФУ.

Головне:

  • Потрібно повідомити про зміни. Якщо людина, зареєстрована у житлі, переїхала та змінила місце реєстрації, про це потрібно повідомити Пенсійний фонд України.
  • Можуть знадобитися нові документи. Після зміни складу домогосподарства ПФУ може попросити подати нові заяву та декларацію.
  • Переїзд не означає автоматичну втрату виплати. Сам факт зміни місця проживання не є підставою для автоматичного припинення субсидії.

Українцям, які отримують житлову субсидію, потрібно повідомляти Пенсійний фонд про зміни, що можуть вплинути на право на виплату або її розмір.

Зокрема, це стосується зміни складу домогосподарства через переїзд одного з його членів.

Якщо зареєстрована у житлі людина переїхала та змінила місце реєстрації, отримувач субсидії має повідомити про це ПФУ протягом 30 календарних днів.

У такому разі може знадобитися подання нових заяви та декларації, оскільки субсидія розраховується з урахуванням складу домогосподарства.

Подати документи можна:

  • особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;
  • онлайн через мобільний застосунок "Пенсійний фонд".

Водночас не кожен переїзд автоматично означає припинення субсидії - рішення залежить від конкретних обставин і змін, які відбулися у складі домогосподарства.

До речі, раніше РБК-Україна пояснювало, чому українців можуть зобов'язати повернути субсидію.

Також стало відомо, чому ПФУ може відмовити в субсидії.

Окрім того, ми розповідали, як доходи родини впливають на розмір державної допомоги.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пенсійний фонд України Субсидії в Україні Субсидії
Новини
Глава ФБР планує восени відвідати Росію, - Politico
Глава ФБР планує восени відвідати Росію, - Politico
Аналітика
Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Чи вистачить Україні газу та світла взимку: до чого готуватись у новому опалювальному сезоні