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Как переезд влияет на субсидию: ответ ПФУ

06:18 21.07.2026 Вт
2 мин
Пенсионный фонд озвучил важное предупреждение
aimg Юлия Капитонова
Как переезд влияет на субсидию: ответ ПФУ Фото: В ПФУ озвучили несколько ключевых моментов (Getty Images)
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Смена места жительства может повлиять на назначение и размер жилищной субсидии. В Пенсионном фонде объяснили, что делать получателям выплат, если кто-то из членов домохозяйства переехал и сменил место регистрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Главное:

  • Следует сообщить об изменениях. Если человек, зарегистрированный в жилье, переехал и сменил место регистрации, об этом нужно уведомить Пенсионный фонд Украины.
  • Могут понадобиться новые документы. После смены состава домохозяйства ПФУ может попросить подать новые заявление и декларацию.
  • Переезд не означает автоматическую потерю выплаты. Сам факт смены места жительства не является основанием для автоматического прекращения субсидии.

Украинцам, получающим жилищную субсидию, нужно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях, которые могут повлиять на право на выплату или ее размер.

В частности, это касается изменения состава домохозяйства из-за переезда одного из его членов.

Если зарегистрированный в жилище человек переехал и сменил место регистрации, получатель субсидии должен уведомить об этом ПФУ в течение 30 календарных дней.

В таком случае может потребоваться подача новых заявлений и деклараций, поскольку субсидия рассчитывается с учетом состава домохозяйства.

Подать документы можно:

  • лично в сервисном центре Пенсионного фонда;
  • почтой;
  • онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;
  • онлайн через мобильное приложение "Пенсионный фонд".

В то же время, не каждый переезд автоматически означает прекращение субсидии - решение зависит от конкретных обстоятельств и изменений, которые произошли в составе домохозяйства.

Кстати, ранее РБК-Украина объясняло, почему украинцов могут обязать вернуть субсидию.

Также стало известно, почему ПФУ может отказать в субсидии.

Кроме того, мы рассказывали, как доходы семьи влияют на размер государственной помощи.

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