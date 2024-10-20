Як в пару кліків подати заяву до Реєстру збитків через "Дію": інструкція

Заяву до міжнародного Реєстру збитків можна подати навіть у тому випадку, якщо вже була отримана компенсація через програму "єВідновлення". У разі наявності декількох співвласників майна, кожен із них має подати окрему заяву.

Як скористатись послугою

Зареєструйтесь або увійдіть в кабінет громадянина на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису.

Заповніть заяву, підтвердивши або додавши наступні дані:

інформацію про нерухоме майно;

право власності;

інформацію про мешканців;

обставини пошкодження;

докази пошкоджень та вартість збитків;

бажану суму компенсації;

місце проживання;

контактні дані.

Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть. Після цього заяву буде передано до міжнародного Реєстру збитків для подальшого розгляду.

Реєстр збитків опрацює вашу заяву, і у разі відповідності критеріям прийнятності вона буде зареєстрована. Після створення механізму компенсації заява та додані до неї докази будуть передані Комісії з розгляду заяв для детального розгляду та прийняття рішення щодо виплати компенсації.

Інформація про статус заяви та повідомлення про хід її розгляду буде доступна в кабінеті громадянина на порталі "Дія", а також у мобільному додатку.

Що таке міжнародний Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків займається збором заяв і доказів щодо компенсації за збитки, втрати або шкоду, завдані Російською Федерацією, починаючи з 24 лютого 2022 року. Він був створений за ініціативою України, Європейського Союзу (ЄС) та ще 42 країн.

Україна та її міжнародні партнери працюють над розробкою компенсаційного механізму, який розглядатиме заяви разом із поданими доказами та прийматиме рішення про виплату компенсацій.

Для того, щоб подати заяву, необхідно:

бути повнолітнім;

мати верифікований податковий номер;

мати електронний підпис;

бути власником нерухомого майна.

На яке майно можна подати заяву

Подати заяву можна на пошкоджене або ж зруйноване майно, серед якого:

приватний будинок;

квартира;

житлове приміщення;

дачний будинок;

садовий будинок;

садиба;

житловий будинок садибного типу.

Водночас, подати заяву може кожен співвласник майна.

В якості додаткових матеріалів можна додати:

підтвердження факту завданих збитків;

підтвердження суми завданих збитків;

дані про подію, що спричинила руйнування;

підтвердження ціни нерухомості;

підтвердження ціни ремонту;

коментар;

інші матеріали.

Файли мають бути у форматах PNG, JPG, HEIC, а його розмір не повинен перевищувати 5 Мб.

Який термін розгляду заяв

Наразі триває процес збору заяв, тому їх опрацювання для внесення до Реєстру, а також детальний розгляд і призначення виплат майбутньою компенсаційною комісією будуть здійснюватися пізніше. Встановлених термінів для розгляду заяв поки що не визначено. Про всі подальші етапи обробки та розгляду заяв вас повідомить портал "Дія" через сповіщення.

Послуги у застосунку "Дія"

Додаток "Дія" постійно оновлюється Міністерством цифрової трансформації України, розширюючи перелік доступних послуг для громадян.

Серед функцій, які можна використовувати у додатку:

Ці функції забезпечують зручний доступ до важливих державних послуг в онлайн-форматі.