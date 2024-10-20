RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Как в пару кликов подать заявление в Реестр убытков через "Дія": инструкция

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В "Дія" можно подать заявление для регистрации убытков или повреждений имущества, вызванных действиями Российской Федерации (РФ), начиная с 24 февраля 2022 года. Это позволит передать его будущей комиссии, которая будет рассматривать заявления и принимать решение о выплате компенсаций.

О том, как через "Дія" подать заявление в Реестр убытков - в материале РБК-Украина .

Заявление в международный Реестр убытков можно подать даже в том случае, если уже была получена компенсация через программу "єВідновлення". При наличии нескольких совладельцев имущества, каждый из них должен подать отдельное заявление.

Как воспользоваться услугой

Зарегистрируйтесь или войдите в кабинет гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи.

Заполните заявление, подтвердив или добавив следующие данные:

  • информацию о недвижимом имуществе;
  • право собственности;
  • информацию о жильцах;
  • обстоятельства повреждения;
  • доказательства повреждений и стоимость убытков;
  • желаемую сумму компенсации;
  • место жительства;
  • контактные данные.

Подпишите заявление электронной подписью и отправьте. После этого заявление будет передано в международный Реестр убытков для дальнейшего рассмотрения.

Реестр убытков обработает ваше заявление, и в случае соответствия критериям приемлемости оно будет зарегистрировано. После создания механизма компенсации заявление и приложенные к нему доказательства будут переданы Комиссии по рассмотрению заявлений для детального рассмотрения и принятия решения о выплате компенсации. 

Информация о статусе заявления и сообщения о ходе его рассмотрения будет доступна в кабинете гражданина на портале "Дія", а также в мобильном приложении.

Что такое международный Реестр убытков

Международный Реестр убытков занимается сбором заявлений и доказательств по компенсации за ущерб, потери или вред, причиненные Российской Федерацией, начиная с 24 февраля 2022 года. Он был создан по инициативе Украины, Европейского Союза (ЕС) и еще 42 стран. 

Украина и ее международные партнеры работают над разработкой компенсационного механизма, который будет рассматривать заявления вместе с представленными доказательствами и принимать решение о выплате компенсаций.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо: 

  • быть совершеннолетним; 
  • иметь верифицированный налоговый номер; 
  • иметь электронную подпись;
  • быть владельцем недвижимого имущества.

На какое имущество можно подать заявление

Подать заявление можно на поврежденное или же разрушенное имущество, среди которого: 

  • частный дом; 
  • квартира; 
  • жилое помещение; 
  • дачный дом; 
  • садовый дом; 
  • усадьба; 
  • жилой дом усадебного типа.

В то же время, подать заявление может каждый совладелец имущества. 

В качестве дополнительных материалов можно добавить:

  • подтверждение факта нанесенного ущерба; 
  • подтверждение суммы нанесенного ущерба; 
  • данные о событии, повлекшем разрушение; 
  • подтверждение цены недвижимости; 
  • подтверждение цены ремонта; 
  • комментарий; 
  • другие материалы.

Файлы должны быть в форматах PNG, JPG, HEIC, а его размер не должен превышать 5 Мб. 

Каков срок рассмотрения заявлений

Сейчас идет процесс сбора заявлений, поэтому их обработка для внесения в Реестр, а также детальное рассмотрение и назначение выплат будущей компенсационной комиссией будут осуществляться позже. Установленные сроки для рассмотрения заявлений пока не определены. Обо всех дальнейших этапах обработки и рассмотрения заявлений вас уведомит портал "Дія" через оповещения.

Услуги в приложении "Дія"

Приложение "Дія" постоянно обновляется Министерством цифровой трансформации Украины, расширяя перечень доступных услуг для граждан.

Среди функций, которые можно использовать в приложении:

Эти функции обеспечивают удобный доступ к важным государственным услугам в онлайн-формате.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дия