Как в пару кликов подать заявление в Реестр убытков через "Дія": инструкция

Заявление в международный Реестр убытков можно подать даже в том случае, если уже была получена компенсация через программу "єВідновлення". При наличии нескольких совладельцев имущества, каждый из них должен подать отдельное заявление.

Как воспользоваться услугой

Зарегистрируйтесь или войдите в кабинет гражданина на портале "Дія" с помощью электронной подписи.

Заполните заявление, подтвердив или добавив следующие данные:

информацию о недвижимом имуществе;

право собственности;

информацию о жильцах;

обстоятельства повреждения;

доказательства повреждений и стоимость убытков;

желаемую сумму компенсации;

место жительства;

контактные данные.

Подпишите заявление электронной подписью и отправьте. После этого заявление будет передано в международный Реестр убытков для дальнейшего рассмотрения.

Реестр убытков обработает ваше заявление, и в случае соответствия критериям приемлемости оно будет зарегистрировано. После создания механизма компенсации заявление и приложенные к нему доказательства будут переданы Комиссии по рассмотрению заявлений для детального рассмотрения и принятия решения о выплате компенсации.

Информация о статусе заявления и сообщения о ходе его рассмотрения будет доступна в кабинете гражданина на портале "Дія", а также в мобильном приложении.

Что такое международный Реестр убытков

Международный Реестр убытков занимается сбором заявлений и доказательств по компенсации за ущерб, потери или вред, причиненные Российской Федерацией, начиная с 24 февраля 2022 года. Он был создан по инициативе Украины, Европейского Союза (ЕС) и еще 42 стран.

Украина и ее международные партнеры работают над разработкой компенсационного механизма, который будет рассматривать заявления вместе с представленными доказательствами и принимать решение о выплате компенсаций.

Для того, чтобы подать заявление, необходимо:

быть совершеннолетним;

иметь верифицированный налоговый номер;

иметь электронную подпись;

быть владельцем недвижимого имущества.

На какое имущество можно подать заявление

Подать заявление можно на поврежденное или же разрушенное имущество, среди которого:

частный дом;

квартира;

жилое помещение;

дачный дом;

садовый дом;

усадьба;

жилой дом усадебного типа.

В то же время, подать заявление может каждый совладелец имущества.

В качестве дополнительных материалов можно добавить:

подтверждение факта нанесенного ущерба;

подтверждение суммы нанесенного ущерба;

данные о событии, повлекшем разрушение;

подтверждение цены недвижимости;

подтверждение цены ремонта;

комментарий;

другие материалы.

Файлы должны быть в форматах PNG, JPG, HEIC, а его размер не должен превышать 5 Мб.

Каков срок рассмотрения заявлений

Сейчас идет процесс сбора заявлений, поэтому их обработка для внесения в Реестр, а также детальное рассмотрение и назначение выплат будущей компенсационной комиссией будут осуществляться позже. Установленные сроки для рассмотрения заявлений пока не определены. Обо всех дальнейших этапах обработки и рассмотрения заявлений вас уведомит портал "Дія" через оповещения.

Услуги в приложении "Дія"

Приложение "Дія" постоянно обновляется Министерством цифровой трансформации Украины, расширяя перечень доступных услуг для граждан.

Среди функций, которые можно использовать в приложении:

Эти функции обеспечивают удобный доступ к важным государственным услугам в онлайн-формате.