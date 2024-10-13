Як отримати допомогу при усиновленні дитини у "Дія": інструкція

Право на отримання допомоги при усиновленні дитини мають громадяни України, які постійно проживають на її території. Якщо дитину усиновлює подружжя, то право на цю допомогу має один із них, залежно від їхнього вибору.

Про те як отримати допомогу при усиновлені дитини у "Дія" - в матеріалі РБК-Україна .

Як отримати допомогу при усиновлені дитини

Допомога при усиновленні дитини призначається на кожну усиновлену дитину на основі судового рішення про усиновлення. Звернення за призначенням допомоги потрібно подати протягом 12 місяців від дати, коли рішення про усиновлення набуло законної сили.

Як отримати послугу онлайн:

натисніть кнопку "Подати заяву" та увійдіть до системи, авторизувавшись;

вкажіть дані усиновлених дітей, на яких бажаєте отримати допомогу;

виберіть спосіб отримання допомоги;

внесіть інформацію про судове рішення щодо усиновлення;

перегляньте сформовану заяву, підпишіть її за допомогою електронного підпису або "Дія.Підпису" та надішліть до органу соціального захисту;

у розділі "Особистий кабінет" на порталі Дія ви зможете відстежувати статус розгляду вашої заяви;

сповіщення про результати розгляду також буде надіслане на вашу електронну пошту.

Як отримати послугу офлайн

Заяву на отримання допомоги можна подати, надіславши рекомендований лист до місцевого органу соціального захисту населення або звернувшись до відповідних уповноважених осіб.

Необхідні документи для отримання послуги:

заява усиновлювача встановленого зразка. Необхідно також пред'явити паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

копія свідоцтва про народження дитини, яке видане органом реєстрації актів цивільного стану після внесення змін до запису про народження на підставі судового рішення про усиновлення;

копія судового рішення про усиновлення дитини.

Як отримати електронний підпис

Отримання "Дія.Підпису":

відкрийте застосунок "Дія" та перейдіть до розділу "Меню" - оберіть "Дія.Підпис";

натисніть "Активувати Дія.Підпис";

підтвердіть свою особу через фотоперевірку;

створіть 5-значний код для використання "Дія.Підпису".

Де отримати КЕП

Отримати кваліфікований електронний підпис можна у:

ПриватБанк - отримати КЕП можна онлайн або у відділенні банку. Для клієнтів ця послуга є безкоштовною;

Ощадбанк - скористайтеся Telegram чатботом Ощадбанку, щоб отримати КЕП безкоштовно;

особистий кабінет "Вчасно" - підпис можна отримати за допомогою облікового запису, електронної пошти та "Дія.Підпису" безкоштовно;

Міністерство внутрішніх справ та Державна податкова служба - видають КЕП безкоштовно;

Рекомендується зберігати електронний ключ для підпису на змінному носії, наприклад, на флешці, для безпеки.

Додаткові послуги у застосунку "Дія"

Міністерство цифрової трансформації України постійно вдосконалює портал і мобільний додаток "Дія", додаючи нові можливості для користувачів.

Серед доступних послуг у застосунку: