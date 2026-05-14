Як оцифрувати трудову книжку і кому для стажу потрібні свідки: розʼяснення від ПФУ

В Україні паперові трудові книжки поступово замінюються цифровими аналогами для обліку пенсійного стажу. Саме тому частині громадян необхідно оцифрувати свої паперові документи до 10 червня.
РБК-Україна розпитало заступницю голови правління Пенсійного фонду України Ірину Ковпашко, як та кому потрібно оцифрувати паперову трудову книжку та що робити, якщо документ було втрачено.
Головне:
Електронна трудова книжка зводить до мінімуму ризик втрати чи пошкодження паперових документів. Усі ваші дані про стаж надійно зберігаються у захищеному цифровому форматі, що гарантує їх наявність під час призначення пенсії.
Подавати скан-копії паперової трудової книжки насамперед варто тим громадянам, які розпочали свою трудову діяльність до 1 січня 2004 року.
Закон дозволяє робити це обом сторонам. Подати відомості можна через вебпортал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua):
Для цього потрібно авторизуватися на вебпорталі ПФУ та зайти в особистий кабінет:
Що потрібно знати про оцифрування трудових книжок (Інфографіка РБК-Україна)
Починаючи з 1 січня 2004 року ваш стаж обчислюється автоматично за даними реєстру ПФУ на основі сплачених страхових внесків.
Якщо ж ви працювали до 2004 року, основним документом для підтвердження стажу є трудова книжка. Періоди підприємницької діяльності до 2004 року можна підтвердити:
Якщо паперової книжки немає, для підтвердження стажу підійдуть інші документи: довідки з місця роботи, виписки з наказів, особові рахунки, відомості про видачу зарплати, письмові трудові договори тощо.
Якщо підприємство знаходилося на тимчасово окупованих територіях або в зоні бойових дій, і документи були знищені, стаж може бути встановлений на підставі показань не менше двох свідків.
Ці свідки повинні знати вас по спільній роботі та мати власні документи, що підтверджують їхню роботу на цьому підприємстві в той самий період.
Хоча 10 червня 2026 року завершується офіційний перехідний період, органи Пенсійного фонду України продовжать приймати та опрацьовувати скановані копії документів. Ви зможете оцифрувати книжку або подати документи для врахування стажу і після цієї дати.