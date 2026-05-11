Субсидії за квітень прийшли у меншому розмірі: у ПФУ пояснили, чому так сталося
Деякі українці у травні отримали менші житлові субсидії, ніж у квітні. У Пенсійному фонді пояснили, що це пов’язано із завершенням опалювального сезону та особливостями розрахунку виплат.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Головне:
- Важливі терміни: Житлова субсидія на опалювальний період нараховується з 16 жовтня до 15 квітня включно. Виплати, що надійшли у травні, є компенсацією за квітень.
- На що скоротили виплату: Компенсація лише за 15 днів квітня стосується централізованого та індивідуального опалення, а також газу та електроенергії, що використовуються для обігріву.
- Принцип виплат: У ПФУ нагадали, що субсидія виплачується у поточному місяці за попередній.
- Нормативи: Розрахунок за квітень проводився із застосуванням соціальних нормативів пропорційно тривалості опалювального періоду.
Чому змінився розмір субсидії
У ПФУ нагадали, що житлова субсидія призначається окремо:
- на опалювальний сезон;
- на неопалювальний сезон.
При цьому субсидія саме на опалювальний період розраховується з урахуванням тривалості сезону - з 16 жовтня до 15 квітня включно.
Через це виплата за квітень, яку українці отримали у травні, виявилася меншою порівняно з виплатою у квітні за березень.
Як рахували субсидію за квітень
У Пенсійному фонді пояснили, що компенсацію за опалення у квітні нарахували лише за 15 днів - з 1 по 15 квітня включно.
Йдеться про субсидії на:
- централізоване опалення;
- індивідуальне автономне опалення;
- постачання та розподіл природного газу для опалення;
- електроенергію для опалення.
Розрахунок проводився із застосуванням соціальних нормативів лише за половину місяця, оскільки після 15 квітня опалювальний сезон офіційно завершився.
У ПФУ також нагадали, що житлова субсидія виплачується у поточному місяці за попередній. Тобто у травні українці фактично отримують виплату за квітень, а не за травень.
РБК-Україна раніше писало, що в Україні у травні стартує перерахунок житлових субсидій на новий період. Для більшості домогосподарств допомогу продовжать автоматично, однак орендарям житла, ВПО та деяким іншим категоріям потрібно буде подати заяву повторно. У ПФУ також пояснили, як і де можна оформити субсидію.