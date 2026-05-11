Головна » Життя » Гроші

Субсидії за квітень прийшли у меншому розмірі: у ПФУ пояснили, чому так сталося

19:43 11.05.2026 Пн
2 хв
Розмір виплат пов’язаний із тривалістю опалювального сезону
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У травні українці отримали менші субсидії (Getty Images)
Деякі українці у травні отримали менші житлові субсидії, ніж у квітні. У Пенсійному фонді пояснили, що це пов’язано із завершенням опалювального сезону та особливостями розрахунку виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Головне:

  • Важливі терміни: Житлова субсидія на опалювальний період нараховується з 16 жовтня до 15 квітня включно. Виплати, що надійшли у травні, є компенсацією за квітень.
  • На що скоротили виплату: Компенсація лише за 15 днів квітня стосується централізованого та індивідуального опалення, а також газу та електроенергії, що використовуються для обігріву.
  • Принцип виплат: У ПФУ нагадали, що субсидія виплачується у поточному місяці за попередній.
  • Нормативи: Розрахунок за квітень проводився із застосуванням соціальних нормативів пропорційно тривалості опалювального періоду.

Чому змінився розмір субсидії

У ПФУ нагадали, що житлова субсидія призначається окремо:

  • на опалювальний сезон;
  • на неопалювальний сезон.

При цьому субсидія саме на опалювальний період розраховується з урахуванням тривалості сезону - з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Через це виплата за квітень, яку українці отримали у травні, виявилася меншою порівняно з виплатою у квітні за березень.

Як рахували субсидію за квітень

У Пенсійному фонді пояснили, що компенсацію за опалення у квітні нарахували лише за 15 днів - з 1 по 15 квітня включно.

Йдеться про субсидії на:

  • централізоване опалення;
  • індивідуальне автономне опалення;
  • постачання та розподіл природного газу для опалення;
  • електроенергію для опалення.

Розрахунок проводився із застосуванням соціальних нормативів лише за половину місяця, оскільки після 15 квітня опалювальний сезон офіційно завершився.

У ПФУ також нагадали, що житлова субсидія виплачується у поточному місяці за попередній. Тобто у травні українці фактично отримують виплату за квітень, а не за травень.

РБК-Україна раніше писало, що в Україні у травні стартує перерахунок житлових субсидій на новий період. Для більшості домогосподарств допомогу продовжать автоматично, однак орендарям житла, ВПО та деяким іншим категоріям потрібно буде подати заяву повторно. У ПФУ також пояснили, як і де можна оформити субсидію.

Пенсійний фонд України Субсидії
