Субсидії за квітень прийшли у меншому розмірі: у ПФУ пояснили, чому так сталося

Деякі українці у травні отримали менші житлові субсидії, ніж у квітні. У Пенсійному фонді пояснили, що це пов’язано із завершенням опалювального сезону та особливостями розрахунку виплат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Головне: Важливі терміни: Житлова субсидія на опалювальний період нараховується з 16 жовтня до 15 квітня включно. Виплати, що надійшли у травні, є компенсацією за квітень.

Житлова субсидія на опалювальний період нараховується з 16 жовтня до 15 квітня включно. Виплати, що надійшли у травні, є компенсацією за квітень. На що скоротили виплату: Компенсація лише за 15 днів квітня стосується централізованого та індивідуального опалення, а також газу та електроенергії, що використовуються для обігріву.

Компенсація лише за 15 днів квітня стосується централізованого та індивідуального опалення, а також газу та електроенергії, що використовуються для обігріву. Принцип виплат: У ПФУ нагадали, що субсидія виплачується у поточному місяці за попередній.

У ПФУ нагадали, що субсидія виплачується у поточному місяці за попередній. Нормативи: Розрахунок за квітень проводився із застосуванням соціальних нормативів пропорційно тривалості опалювального періоду.

Чому змінився розмір субсидії

У ПФУ нагадали, що житлова субсидія призначається окремо:

на опалювальний сезон;

на неопалювальний сезон.

При цьому субсидія саме на опалювальний період розраховується з урахуванням тривалості сезону - з 16 жовтня до 15 квітня включно.

Через це виплата за квітень, яку українці отримали у травні, виявилася меншою порівняно з виплатою у квітні за березень.

Як рахували субсидію за квітень

У Пенсійному фонді пояснили, що компенсацію за опалення у квітні нарахували лише за 15 днів - з 1 по 15 квітня включно.

Йдеться про субсидії на:

централізоване опалення;

індивідуальне автономне опалення;

постачання та розподіл природного газу для опалення;

електроенергію для опалення.

Розрахунок проводився із застосуванням соціальних нормативів лише за половину місяця, оскільки після 15 квітня опалювальний сезон офіційно завершився.

У ПФУ також нагадали, що житлова субсидія виплачується у поточному місяці за попередній. Тобто у травні українці фактично отримують виплату за квітень, а не за травень.