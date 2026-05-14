Как оцифровать трудовую книжку и кому для стажа нужны свидетели: разъяснение от ПФУ

В Украине бумажные трудовые книжки постепенно заменяются цифровыми аналогами для учета пенсионного стажа. Именно поэтому части граждан необходимо оцифровать свои бумажные документы до 10 июня.
РБК-Украина расспросило замглавы правления Пенсионного фонда Украины Ирину Ковпашко, как и кому нужно оцифровать бумажную трудовую книжку и что делать, если документ был потерян.
Главное:
Электронная трудовая книжка сводит к минимуму риск потери или повреждения бумажных документов. Все ваши данные о стаже надежно хранятся в защищенном цифровом формате, что гарантирует их наличие при назначении пенсии.
Подавать скан-копии бумажной трудовой книжки прежде всего стоит тем гражданам, которые начали свою трудовую деятельность до 1 января 2004 года.
Закон позволяет делать это обеим сторонам. Подать сведения можно через веб-портал электронных услуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua):
Для этого нужно авторизоваться на веб-портале ПФУ и зайти в личный кабинет:
Что нужно знать об оцифровке трудовых книжек (Инфографика РБК-Украина)
Начиная с 1 января 2004 года ваш стаж исчисляется автоматически по данным реестра ПФУ на основе уплаченных страховых взносов.
Если же вы работали до 2004 года, основным документом для подтверждения стажа является трудовая книжка. Периоды предпринимательской деятельности до 2004 года можно подтвердить:
Если бумажной книжки нет, для подтверждения стажа подойдут другие документы: справки с места работы, выписки из приказов, лицевые счета, сведения о выдаче зарплаты, письменные трудовые договоры и т. п.
Если предприятие находилось на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий, и документы были уничтожены, стаж может быть установлен на основании показаний не менее двух свидетелей.
Эти свидетели должны знать вас по совместной работе и иметь собственные документы, подтверждающие их работу на этом предприятии в тот же период.
Хотя 10 июня 2026 года завершается официальный переходный период, органы Пенсионного фонда Украины продолжат принимать и обрабатывать сканированные копии документов. Вы сможете оцифровать книжку или подать документы для учета стажа и после этой даты.