Як отримати витяг про несудимість в "Дії" та коли він може знадобитись: покрокова інструкція

Де може знадобитись документ

Довідка про несудимість часто необхідна в різних життєвих ситуаціях: для працевлаштування, усиновлення дитини, участі в тендерах або для постановки на облік у військкоматі.

Щорічно близько 1 мільйона українців звертаються за цим документом. Тепер отримати довідку стало ще простіше – її можна замовити через “Дію”. Це доволі зручно, оскільки дані автоматично завантажуються з реєстру, якщо інформація про вас вже є.

Як скористатись послугою

Отже, щоб скористатись послугую в "Дія":

натисніть "Отримати витяг" та увійдіть або зареєструйтесь зручним для вас способом;

перевірте свої дані на правильність;

оберіть тип витягу: короткий або повний;

вкажіть мету запиту витягу про несудимість;

якщо ви змінювали особисті дані, зазначте це у заяві;

додайте інформацію про ваше місце народження;

протягом 10 робочих днів витяг буде готовий. Якщо потрібна додаткова перевірка - до 30 календарних днів;

готовий витяг надійде на вашу електронну пошту або ви зможете його завантажити в особистому кабінеті у розділі ”Отримані документи”.

Відповіді на часті питання

У витягу міститься інформація щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.

Витяг можуть отримати особи, яким виповнилось 14 років.

В яких випадках може знадобитись витяг про несудимість:

для усиновлення, встановлення опіки або піклування, створення прийомної сім'ї чи дитячого будинку сімейного типу;

для оформлення візи для виїзду за кордон;

для подання до установ іноземних держав;

при працевлаштуванні;

для отримання дозволу на придбання, зберігання та носіння зброї, а також ліцензії на виробництво вибухових матеріалів;

для ліцензування діяльності, пов'язаної з наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами;

для участі у публічних закупівлях або спрощених тендерах;

для оформлення набуття громадянства;

для подання до територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

для надання за місцем вимоги.

Чим відрізняються "повний" та "скорочений" витяги

"Скорочений" витяг містить лише інформацію про наявність або відсутність судимості.

"Повний" витяг, крім цих відомостей, також включає інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності, а також будь-які обмеження, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України.

Також варто додати, що витяг можна перевірити на сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням.

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