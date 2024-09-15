Як отримати витяг про несудимість в "Дії" та коли він може знадобитись: покрокова інструкція

У 2023 році Міністерство цифрової трансформації додало до "Дії" можливість отримати витяг про несудимість. Документ може знадобитись у багатьох життєвих ситуаціях: під час працевлаштування, усиновлення дитини й не тільки.
Про те, як в "Дії" отримати витяг про несудимість та де може знадобитись документ - в матеріалі РБК-Україна.
Довідка про несудимість часто необхідна в різних життєвих ситуаціях: для працевлаштування, усиновлення дитини, участі в тендерах або для постановки на облік у військкоматі.
Щорічно близько 1 мільйона українців звертаються за цим документом. Тепер отримати довідку стало ще простіше – її можна замовити через “Дію”. Це доволі зручно, оскільки дані автоматично завантажуються з реєстру, якщо інформація про вас вже є.
Отже, щоб скористатись послугую в "Дія":
У витягу міститься інформація щодо притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.
Витяг можуть отримати особи, яким виповнилось 14 років.
В яких випадках може знадобитись витяг про несудимість:
"Скорочений" витяг містить лише інформацію про наявність або відсутність судимості.
"Повний" витяг, крім цих відомостей, також включає інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності, а також будь-які обмеження, передбачені кримінальним процесуальним законодавством України.
Також варто додати, що витяг можна перевірити на сайті Міністерства внутрішніх справ України за посиланням.
Міністерство цифрової трансформації постійно працює над застосунком й порталом "Дія" та додає чимало нових послуг. Останні ж дозволяють заощадити ваш час та спрощують роботу з папірцями. Як приклад, у "Дії" можна:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.