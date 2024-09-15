Как получить выписку о несудимости в "Дія" и когда она может понадобиться: пошаговая инструкция

У 2023 году Министерство цифровой трансформации добавило в "Дія" возможность получить выписку о несудимости. Документ может понадобиться во многих жизненных ситуациях: при трудоустройстве, усыновлении ребенка и не только.
О том, как в "Дія" получить выписку о несудимости и где может понадобиться документ - в материале РБК-Украина.
Справка о несудимости часто необходима в различных жизненных ситуациях: для трудоустройства, усыновления ребенка, участия в тендерах или для постановки на учет в военкомате.
Ежегодно около 1 миллиона украинцев обращаются за этим документом. Теперь получить справку стало еще проще - ее можно заказать через "Дію". Это довольно удобно, поскольку данные автоматически загружаются из реестра, если информация о вас уже есть.
Итак, чтобы воспользоваться услугой в "Дія":
В выписке содержится информация о привлечении к уголовной ответственности, отсутствие (наличие) судимости или ограничений, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством Украины.
Выписку могут получить лица, которым исполнилось 14 лет.
В каких случаях может понадобиться выписка о несудимости:
Чем отличаются "полная" и "сокращенная" выписки
"Сокращенная" выписка содержит только информацию о наличии или отсутствии судимости.
"Полная" выписка, кроме этих сведений, также включает информацию о привлечении к уголовной ответственности, а также любые ограничения, предусмотренные уголовным процессуальным законодательством Украины.
Также следует добавить, что выписку можно проверить на сайте Министерства внутренних дел Украины по ссылке.
Министерство цифровой трансформации постоянно работает над приложением и порталом "Дія" и добавляет немало новых услуг. Последние же позволяют сэкономить ваше время и упрощают работу с бумажками. В качестве примера, в "Дії" можно:
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