Як отримати консультацію з усиновлення дитини в “Дії”: інструкція та пояснення

В "Дії" можна подати заявку на консультацію з усиновлення дитини. Це дозволить оцінити свою готовність до цього кроку й дізнатись усі нюанси процедури.

Про те, як отримати консультацію з усиновлення дитини в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Як консультація може допомогти вам:

оцінити вашу готовність до усиновлення дитини;

детально розібратися у процедурі;

вибрати оптимальну форму сімейного виховання, наприклад, опіку, піклування, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу.

Як скористатися послугою?

Онлайн:

зареєструйтесь або авторизуйтесь на порталі diia.gov.ua за допомогою електронного підпису.

заповніть заяву в онлайн-форматі.

підпишіть її електронним підписом і надішліть.

Офлайн:

завітайте до місцевої служби у справах дітей.

Подальші дії

Обрати бажану форму сімейного виховання та подати відповідну заяву.

Основні форми сімейного виховання в Україні

усиновлення. Повне прийняття дитини в сім’ю на підставі рішення суду. Усиновлювачі стають повноцінними батьками, а правовий зв’язок із біологічними родичами припиняється.

опіка/піклування. Встановлюється для дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Опіка діє для дітей до 14 років, піклування - від 14 до 18. Опікун або піклувальник забезпечує виховання, розвиток і освіту дитини, виступаючи її законним представником.

прийомна сім’я. Сім’я або особа, що бере на виховання до 4 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки є законними представниками дітей і отримують державну підтримку.

дитячий будинок сімейного типу. Сім’я, яка виховує щонайменше 5 дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківського піклування, з можливістю догляду за максимум 10 дітьми, враховуючи рідних. Батьки-вихователі виконують обов’язки, аналогічні батьківським.

Часті питання про сімейні форми виховання

Чи можна роз’єднувати братів і сестер під час влаштування в сім’ї?

Так, але тільки за вагомих причин, визначених органами опіки та піклування, наприклад, через особливий стан здоров’я однієї з дітей.

Чи потрібна згода дитини на влаштування в сім’ю?

Згода необхідна, якщо дитина досягла віку та рівня розвитку, що дозволяє її висловити. Виняток - усиновлення, коли дитина вже проживає з усиновлювачами і сприймає їх як своїх батьків.

На який термін діти влаштовуються в сім’ї?

усиновлення - назавжди, на правах рідної дитини.

опіка/піклування - до 14 або 18 років відповідно.

прийомна сім’я/дитячий будинок сімейного типу - до 18 років або до завершення навчання, а для осіб з інвалідністю - до 23 років.

Хто контролює умови виховання дітей?

Служби у справах дітей регулярно перевіряють умови проживання та виховання, відвідуючи сім’ї щонайменше раз на рік. Також громадяни можуть повідомляти про порушення до служби у справах дітей або поліції.

Додаткові послуги в застосунку "Дія"

"Дія" має низку корисних функцій, які постійно оновлюються. Серед них, наприклад: