Як в пару кліків отримати статус безробітного у "Дії": інструкція

На порталі "Дія" можна отримати статус безробітного та подати заяву про допомогу по безробіттю. Для цього необхідно подати стандартну або ж спрощену форму заяви.

Про те, як отримати статус безробітного у "Дії" - в матеріалі РБК-Україна .

Спрощену форму заяви можуть подавати внутрішньо переміщені особи, а також ті, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях або в зонах, де йдуть (або йшли) бойові дії, і не мають усіх документів, потрібних для реєстрації як безробітного.

Як отримати послугу

Онлайн:

увійдіть або зареєструйтеся в кабінеті громадянина на порталі за допомогою електронного підпису або BankID.

оберіть послугу "Отримання статусу безробітного".

виберіть формат подачі заяви - стандартну або спрощену.

Спрощена форма доступна для ВПО і тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях або в районах з активними (або колишніми) бойовими діями та не має всіх необхідних документів. Перелік відповідних територій визначається та оновлюється на державному рівні.

Стандартну форму заяви можуть подати всі громадяни з повним пакетом сканованих документів та електронним підписом.

Також варто зазначити, що допомога по безробіттю надається лише тим особам, які зареєстровані як безробітні у центрі зайнятості.

Тривалість виплат допомоги по безробіттю

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», тривалість виплат допомоги залежить від тривалості страхового стажу:

до 3 років - до 180 днів;

від 3 до 6 років - до 210 днів;

від 6 до 12 років - до 240 днів;

від 12 до 18 років - до 270 днів;

від 18 до 24 років - до 300 днів;

від 24 до 30 років - до 330 днів;

понад 30 років - до 360 днів.

Для осіб передпенсійного віку (за один рік до досягнення пенсійного віку, за наявності потрібного стажу) виплати тривають до 360 днів. Якщо до пенсійного віку залишилось два роки, виплати можуть надаватись до 720 днів.

Для молоді, яка щойно завершила або перервала навчання в закладах загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої чи вищої освіти, а також для тих, хто звільнився зі строкової військової чи невійськової служби і шукає перше місце роботи, а також для внутрішньо переміщених осіб без необхідних документів для надання статусу безробітного, виплати по безробіттю тривають не більше 120 днів після реєстрації у встановленому порядку як безробітних.

Під час дії воєнного стану тривалість виплат обмежується 90 календарними днями.

Вибір банківської картки для отримання виплат

При поданні заяви за спрощеною формою допомогу перераховують на картку "єПідтримки", яку можна відкрити в будь-якому з банків-партнерів програми. Для заяви за стандартною формою потрібен соціальний рахунок у будь-якому банку. Інформацію про можливість відкриття соціального рахунку можна уточнити у вашому банку.

Як скасувати статус безробітного

Для припинення статусу безробітного можна скористатись послугою “Скасування статусу безробітного” на порталі “Дія”, подавши відповідну заяву.

Інші послуги в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації постійно розширює функціонал порталу та мобільного застосунку "Дія", додаючи нові послуги для зручності користувачів.

Серед доступних можливостей у застосунку: