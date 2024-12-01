Как получить консультацию по усыновлению ребенка в "Дії": инструкция и объяснения

В "Дія" можно подать заявку на консультацию по усыновлению ребенка. Это позволит оценить свою готовность к этому шагу и узнать все нюансы процедуры.

О том, как получить консультацию по усыновлению ребенка в "Дія" - в материале РБК-Украина.

Как консультация может помочь вам:

оценить вашу готовность к усыновлению ребенка;

детально разобраться в процедуре;

выбрать оптимальную форму семейного воспитания, например, опеку, попечительство, приемную семью или детский дом семейного типа.

Как воспользоваться услугой?

Онлайн:

зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале diia.gov.ua с помощью электронной подписи.

заполните заявление в онлайн-формате.

подпишите его электронной подписью и отправьте.

Офлайн:

посетите местную службу по делам детей.

Дальнейшие действия

Выбрать желаемую форму семейного воспитания и подать соответствующее заявление.

Основные формы семейного воспитания в Украине

усыновление. Полное принятие ребенка в семью на основании решения суда. Усыновители становятся полноценными родителями, а правовая связь с биологическими родственниками прекращается.

опека/попечительство. Устанавливается для детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Опека действует для детей до 14 лет, попечительство - от 14 до 18. Опекун или попечитель обеспечивает воспитание, развитие и образование ребенка, выступая его законным представителем.

приемная семья. Семья или лицо, принимающее на воспитание до 4 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки. Приемные родители являются законными представителями детей и получают государственную поддержку.

детский дом семейного типа. Семья, которая воспитывает не менее 5 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, с возможностью ухода за максимум 10 детьми, учитывая родных. Родители-воспитатели выполняют обязанности, аналогичные родительским.

Частые вопросы о семейных формах воспитания

Можно ли разъединять братьев и сестер при устройстве в семьи?

Да, но только по веским причинам, определенным органами опеки и попечительства, например, из-за особого состояния здоровья одного из детей.

Нужно ли согласие ребенка на устройство в семью?

Согласие необходимо, если ребенок достиг возраста и уровня развития, позволяющего его выразить. Исключение - усыновление, когда ребенок уже проживает с усыновителями и воспринимает их как своих родителей.

На какой срок дети устраиваются в семьи?

усыновление - навсегда, на правах родного ребенка.

опека/попечительство - до 14 или 18 лет соответственно.

приемная семья/детский дом семейного типа - до 18 лет или до завершения обучения, а для лиц с инвалидностью - до 23 лет.

Кто контролирует условия воспитания детей?

Службы по делам детей регулярно проверяют условия проживания и воспитания, посещая семьи минимум раз в год. Также граждане могут сообщать о нарушениях в службу по делам детей или полицию.

Дополнительные услуги в приложении "Дія"

"Дія" имеет ряд полезных функций, которые постоянно обновляются. Среди них, например: