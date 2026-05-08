Як отримати кешбек за пальне та покупки і на що його витратити: інструкція

Українці з 7 травня почали отримувати виплати в межах програми "Національний кешбек" за березень. Уперше до програми включили компенсацію за купівлю пального.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал "Дія".
Головне:
Програма кешбеку на пальне працює з 20 березня. За цей час до неї долучилися понад 220 мереж автозаправних станцій по всій Україні, а скористалися можливістю вже понад 2 млн людей.
Розмір компенсації залежить від виду пального:
З 1 травня українці можуть накопичувати до 500 грн кешбеку на місяць саме за пальне.
Також діє оновлена система нарахування кешбеку за товари українського виробництва. За окремі категорії товарів передбачені підвищені відсотки компенсації.
Зокрема:
15% – на одяг, косметику, побутову хімію та товари для дому
5% – на продукти та ліки
Перевірити, чи бере товар участь у програмі та який кешбек нараховується, можна через сканер штрихкодів у застосунку "Дія".
Отримані кошти дозволяється використати на:
Придбати продукти за програмою кешбеку можна у понад 22 торгових мережах та онлайн.
Для участі в програмі потрібно:
Накопичений кешбек відображається у "Дії" вже наступного дня після покупки.