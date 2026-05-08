Як отримати кешбек за пальне та покупки і на що його витратити: інструкція

Виплати за березень отримають майже 4,8 млн українців.

Кешбек за пальне вперше нарахували у травні.

За дизель можна отримати 15% компенсації.

Максимальна сума кешбеку за пальне – 500 грн на місяць.

Загальний ліміт програми становить до 3000 грн щомісяця.

Який кешбек можна отримати

Програма кешбеку на пальне працює з 20 березня. За цей час до неї долучилися понад 220 мереж автозаправних станцій по всій Україні, а скористалися можливістю вже понад 2 млн людей.

Розмір компенсації залежить від виду пального:

15% – за дизель

10% – за бензин

5% – за автогаз

З 1 травня українці можуть накопичувати до 500 грн кешбеку на місяць саме за пальне.

Також діє оновлена система нарахування кешбеку за товари українського виробництва. За окремі категорії товарів передбачені підвищені відсотки компенсації.

Зокрема:

15% – на одяг, косметику, побутову хімію та товари для дому

5% – на продукти та ліки

Перевірити, чи бере товар участь у програмі та який кешбек нараховується, можна через сканер штрихкодів у застосунку "Дія".

На що можна витратити кешбек

Отримані кошти дозволяється використати на:

оплату комунальних послуг

ліки та медичні товари українського виробництва

продукти харчування українського виробництва

книжки та друковану продукцію

благодійність і підтримку ЗСУ

Придбати продукти за програмою кешбеку можна у понад 22 торгових мережах та онлайн.

Як отримати кешбек

Для участі в програмі потрібно:

Під’єднати банківські картки до програми через свій банк.

Відкрити картку "Національний кешбек".

У застосунку "Дія" у розділі "Сервіси" обрати "Національний кешбек" та прив’язати картку для виплат.

Розраховуватися карткою за покупки товарів, які беруть участь у програмі.

Накопичений кешбек відображається у "Дії" вже наступного дня після покупки.