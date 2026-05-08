Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция

Украинцы с 7 мая начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за март. Впервые в программу включили компенсацию за покупку топлива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
Главное:
Программа кэшбэка на топливо работает с 20 марта. За это время к ней присоединились более 220 сетей автозаправочных станций по всей Украине, а воспользовались возможностью уже более 2 млн человек.
Размер компенсации зависит от вида топлива:
С 1 мая украинцы могут накапливать до 500 грн кэшбэка в месяц именно за топливо.
Также действует обновленная система начисления кэшбэка за товары украинского производства. За отдельные категории товаров предусмотрены повышенные проценты компенсации.
В частности:
15% - на одежду, косметику, бытовую химию и товары для дома
5% - на продукты и лекарства
Проверить, участвует ли товар в программе и какой кэшбек начисляется, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".
Полученные средства разрешается использовать на:
Купить продукты по программе кэшбэка можно в более 22 торговых сетях и онлайн.
Для участия в программе нужно:
Накопленный кэшбек отображается в "Дії" уже на следующий день после покупки.