Как получить кэшбэк за топливо и покупки и на что его потратить: инструкция

11:50 08.05.2026 Пт
2 мин
Украинцам начали выплачивать кэшбек за март, впервые - и за топливо
aimg Анастасия Мацепа
Фото: украинцы могут получить кэшбек за топливо и покупки украинских товаров (Freepik)

Украинцы с 7 мая начали получать выплаты в рамках программы "Национальный кэшбек" за март. Впервые в программу включили компенсацию за покупку топлива.

Главное:

  • Выплаты за март получат почти 4,8 млн украинцев.
  • Кэшбек за топливо впервые начислили в мае.
  • За дизель можно получить 15% компенсации.
  • Максимальная сумма кэшбека за топливо - 500 грн в месяц.
  • Общий лимит программы составляет до 3000 грн ежемесячно.

Какой кэшбэк можно получить

Программа кэшбэка на топливо работает с 20 марта. За это время к ней присоединились более 220 сетей автозаправочных станций по всей Украине, а воспользовались возможностью уже более 2 млн человек.

Размер компенсации зависит от вида топлива:

  • 15% - за дизель
  • 10% - за бензин
  • 5% - за автогаз

С 1 мая украинцы могут накапливать до 500 грн кэшбэка в месяц именно за топливо.

Также действует обновленная система начисления кэшбэка за товары украинского производства. За отдельные категории товаров предусмотрены повышенные проценты компенсации.

В частности:

15% - на одежду, косметику, бытовую химию и товары для дома
5% - на продукты и лекарства

Проверить, участвует ли товар в программе и какой кэшбек начисляется, можно через сканер штрихкодов в приложении "Дія".

На что можно потратить кэшбек

Полученные средства разрешается использовать на:

  • оплату коммунальных услуг
  • лекарства и медицинские товары украинского производства
  • продукты питания украинского производства
  • книги и печатную продукцию
  • благотворительность и поддержку ВСУ

Купить продукты по программе кэшбэка можно в более 22 торговых сетях и онлайн.

Как получить кэшбек

Для участия в программе нужно:

  • Подключить банковские карты к программе через свой банк.
  • Открыть карту "Национальный кэшбек".
  • В приложении "Дія" в разделе "Сервисы" выбрать "Национальный кэшбек" и привязать карту для выплат.
  • Рассчитываться картой за покупки товаров, которые участвуют в программе.

Накопленный кэшбек отображается в "Дії" уже на следующий день после покупки.

