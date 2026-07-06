Як оформити субсидію онлайн за 30 хвилин: проста інструкція

Як оформити субсидію онлайн

Увійдіть або зареєструйтеся в особистому кабінеті на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису або BankID. У розділі "Послуги" виберіть "Заява на субсидію". Перевірте правильність своїх персональних даних і за потреби оновіть їх. Вкажіть адресу житла, на яке хочете оформити субсидію. Оберіть, на які житлово-комунальні послуги бажаєте отримати субсидію, та заповніть необхідні дані. Введіть номер банківського рахунку у форматі IBAN, на який надходитимуть кошти. Зазначте інформацію про людей, зареєстрованих у житлі, а також членів їхніх сімей. (Якщо ви є внутрішньо переміщеною особою або орендуєте житло, потрібно вказати лише тих людей, які фактично проживають за цією адресою. Саме їхні доходи враховуватимуть під час розрахунку субсидії). Перевірте всі внесені дані. Підпишіть заяву електронним підписом і надішліть її на розгляд.

На весь процес вам знадобиться близько 30 хвилин. Попри це, розгляд заяви у ПФУ може тривати до 30 діб.

Якщо вам призначать житлову субсидію, Пенсійний фонд України повідомить про це протягом трьох днів після ухвалення відповідного рішення.

Сповіщення про результат надійде на електронну пошту, а також з'явиться в особистому кабінеті на порталі "Дія" у розділах "Зверніть увагу" та "Замовлені послуги".

Крім того, дізнатися про статус призначення субсидії можна, звернувшись до Пенсійного фонду України за телефонами гарячої лінії: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 або (044) 281-08-71.