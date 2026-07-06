Как оформить субсидию онлайн за 30 минут: простая инструкция

Украинцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг даже не выходя из дома. Однако решения Пенсионного фонда придется подождать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".
На весь процесс вам понадобится около 30 минут. Несмотря на это, рассмотрение заявления в ПФУ может занять до 30 суток.
Если вам назначат жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины уведомит об этом в течение трех дней после принятия решения.
Уведомление о результате поступит на электронную почту, а также появится в личном кабинете портала "Дія" в разделах "Обратите внимание" и "Заказанные услуги".
Кроме того, узнать статус назначения субсидии можно, обратившись в Пенсионный фонд Украины по телефонам горячей линии: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.
Ранее РБК-Украина предупреждало, что не всем субсидию назначат автоматически. Узнайте, кто именно должен обратиться в ПФУ.
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