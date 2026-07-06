Как оформить субсидию онлайн за 30 минут: простая инструкция

Украинцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг даже не выходя из дома. Однако решения Пенсионного фонда придется подождать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал "Дія".

Как оформить субсидию онлайн

Войдите или зарегистрируйтесь в личном кабинете на портале "Дія" с помощью электронной подписи или BankID. В разделе "Услуги" выберите "Заявление на субсидию". Проверьте правильность персональных данных и обновите их при необходимости. Укажите адрес жилья, на который вы хотите оформить субсидию. Выберите, на какие жилищно-коммунальные услуги хотите получить субсидию и заполните необходимые данные. Введите номер банковского счета в формате IBAN, на который будут поступать средства. Укажите информацию о людях, зарегистрированных в жилье, а также о членах их семей. (Если вы являетесь внутренне перемещенным лицом или арендуете жилье, нужно указать только тех людей, которые фактически проживают по этому адресу. Именно их доходы будут учитываться при расчете субсидии). Проверьте все данные. Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его на рассмотрение.

На весь процесс вам понадобится около 30 минут. Несмотря на это, рассмотрение заявления в ПФУ может занять до 30 суток.

Если вам назначат жилищную субсидию, Пенсионный фонд Украины уведомит об этом в течение трех дней после принятия решения.

Уведомление о результате поступит на электронную почту, а также появится в личном кабинете портала "Дія" в разделах "Обратите внимание" и "Заказанные услуги".

Кроме того, узнать статус назначения субсидии можно, обратившись в Пенсионный фонд Украины по телефонам горячей линии: 0 800 503 753, (044) 281-08-70 или (044) 281-08-71.