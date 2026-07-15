Як оформити спеціальне посвідчення для одержувачів соцдопомоги: роз’яснення ПФУ

Українці, яким призначено державну соціальну допомогу, можуть оформити спеціальне посвідчення. Для цього необхідно подати відповідну заяву до Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

Головне: Для кого документ: Спеціальне посвідчення можуть отримати українці, яким призначено державну соцдопомогу.

Спеціальне посвідчення можуть отримати українці, яким призначено державну соцдопомогу. Куди звертатися: Оформити документ можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ без прив'язки до місця реєстрації.

Оформити документ можна особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ без прив'язки до місця реєстрації. Подача онлайн: Окрім особистого візиту, заяву можна буде подати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Окрім особистого візиту, заяву можна буде подати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ. Отримання за дітей: Якщо отримувач допомоги є неповнолітнім або недієздатним, подати заяву та забрати готове посвідчення можуть його батьки чи інші законні представники.

Посвідчення видають особам, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю".

Порядок оформлення, виготовлення та видачі таких посвідчень затверджено постановою правління Пенсійного фонду України від 20 березня 2026 року №12-1. Документ набрав чинності 1 травня 2026 року.

Як подати заяву

Щоб отримати посвідчення, необхідно подати заяву на його виготовлення.

Зробити це можна:

особисто в будь-якому територіальному органі Пенсійного фонду України незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання;

через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України з використанням кваліфікованого електронного підпису після реалізації технічної можливості.

Якщо одержувач державної соціальної допомоги є неповнолітнім або недієздатним, заяву можуть подати його батьки або інші законні представники.

У Пенсійному фонді зазначили, що готове посвідчення видаватиме той територіальний орган ПФУ, який заявник вкаже у заяві.