Как оформить специальное удостоверение для получателей соцпомощи: разъяснение ПФУ
Украинцы, которым назначена государственная социальная помощь, могут оформить специальное удостоверение. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).
Главное:
- Для кого документ: Специальное удостоверение могут получить украинцы, которым назначена государственная соцпомощь.
- Куда обращаться Оформить документ можно лично в любом сервисном центре ПФУ без привязки к месту регистрации.
- Подача онлайн: Помимо личного визита заявление можно будет подать дистанционно через вебпортал электронных услуг ПФУ.
- Получение детей: Если получатель пособия является несовершеннолетним или недееспособным, подать заявление и забрать готовое удостоверение могут его родители или другие законные представители.
Удостоверения выдают лицам, получающим государственную социальную помощь в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" и "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию и лицам с инвалидностью".
Порядок оформления, изготовления и выдачи таких удостоверений утвержден постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 20 марта 2026 №12-1. Документ вступил в силу 1 мая 2026 года.
Как подать заявление
Для получения удостоверения необходимо подать заявление на его изготовление.
Сделать это можно:
- лично в любом территориальном органе Пенсионного фонда Украины независимо от зарегистрированного или задекларированного места жительства;
- через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины с использованием квалифицированной электронной подписи после реализации технической возможности.
Если получатель государственной социальной помощи является несовершеннолетним или недееспособным, заявление могут подать его родители или другие законные представители.
В Пенсионном фонде отметили, что готовое удостоверение будет выдавать территориальный орган ПФУ, который заявитель укажет в заявлении.
Напомним, украинцы, не имеющие права на пенсию, могут получать государственную социальную помощь. Ее назначают отдельным категориям граждан, в том числе людям от 65 лет, лицам с инвалидностью и детям умершего кормильца, а размер выплаты зависит от статуса получателя.
Также РБК-Украина рассказывала, что Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о введении базовой социальной помощи. Он предусматривает новую систему поддержки малообеспеченных семей, которая должна объединить несколько действующих социальных выплат в одну, а ее размер определять индивидуально с учетом потребностей конкретного домохозяйства.