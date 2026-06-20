Як оформити пенсію в Україні з-за кордону: пояснення ПФУ

Українці за кордоном можуть оформити пенсію дистанційно - але лише за однієї умови, про яку знають не всі.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Подати заяву на призначення пенсії онлайн можна лише тоді, коли у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.
Без цього рахунку дистанційне оформлення недоступне.
Сервіс доступний на вебпорталі ПФУ. Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП) - без нього заяву не прийнять.
Покроковий алгоритм виглядає так:
Після цього система формує готову заяву. Її можна відредагувати, роздрукувати або одразу підписати КЕП та надіслати до ПФУ.
Тобто відстежувати, як рухається заява, можна також онлайн - приходити до відділення для цього не потрібно.
Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало про те, що пенсійний стаж за роками до 2004 року рахують за іншими правилами. Тоді бази даних не існувало, тому роки підтверджують трудовою книжкою або довідками з архівів.
Також ми повідомляли, що українцям, які легально працювали за кордоном, цей час можуть зарахувати до стажу - але лише в тих країнах, з якими Україна підписала відповідні угоди.