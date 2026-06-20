Як оформити пенсію в Україні з-за кордону: пояснення ПФУ

Головна умова

Подати заяву на призначення пенсії онлайн можна лише тоді, коли у людини відкритий банківський рахунок для соціальних виплат.

Без цього рахунку дистанційне оформлення недоступне.

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Як подати заяву: покроково

Сервіс доступний на вебпорталі ПФУ. Для входу потрібен кваліфікований електронний підпис (КЕП) - без нього заяву не прийнять.

Покроковий алгоритм виглядає так:

Крок 1 - заповнити персональні дані, адресу, дані документів та контактну інформацію;

Крок 2 - пройти анкету-опитування, яка визначить, які документи потрібно додати;

Крок 3 - прикріпити скановані копії потрібних документів.

Після цього система формує готову заяву. Її можна відредагувати, роздрукувати або одразу підписати КЕП та надіслати до ПФУ.

Тобто відстежувати, як рухається заява, можна також онлайн - приходити до відділення для цього не потрібно.