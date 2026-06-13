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Хто може вийти на пенсію раніше 60 років: перелік категорій та умови

06:30 13.06.2026 Сб
2 хв
Вийти на пенсію раніше можна, але певний стаж все одно повинен бути
aimg Олена Чупровська
Хто може вийти на пенсію раніше 60 років: перелік категорій та умови Фото: хто може стати пенсіонером достроково (Getty Images)
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В Україні певні категорії громадян мають право вийти на пенсію за віком достроково. Ще до досягнення 60 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУ Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

Хто може отримати пенсію раніше

Право на достроковий вихід на пенсію мають українці, які мають особливий статус, певні захворювання або опинилися у складних обставинах через звільнення.

Громадяни з особливим статусом

№1. Учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей загиблих захисників і захисниць. Чоловіки можуть вийти на пенсію у 55 років (стаж від 25 років), жінки - у 50 років (стаж від 20 років).

№2. Багатодітні матері, які народили та виховали до шестирічного віку п’ятьох або більше дітей, а також матері дітей з інвалідністю з дитинства або тяжко хворих дітей.

Вони мають право на виплати у 50 років за наявності 15 років стажу. За вибором матері або в разі її відсутності цим правом може скористатися батько (у 55 років зі стажем від 20 років).

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Особи з певними захворюваннями

  • Хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути) та диспропорційні карлики - чоловіки у 45 років (стаж від 20 років), жінки у 40 років (стаж від 15 років).
  • Особи з інвалідністю по зору I групи (сліпі) та з інвалідністю з дитинства I групи - чоловіки у 50 років (стаж від 15 років), жінки у 40 років (стаж від 10 років).

Дострокова пенсія через звільнення

Окремо право на пенсію мають працівники, яких звільнили з роботи не більше ніж за півтора року до досягнення пенсійного віку.

Це можливо у разі скорочення штату, ліквідації чи реорганізації підприємства, або ж через невідповідність займаній посаді за станом здоров'я.

Для цього необхідно зареєструватися в службі зайнятості протягом 30 днів після звільнення та мати повний страховий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

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