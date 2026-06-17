Чи зарахують до стажу роботу за кордоном: у ПФУ дали чітку відповідь
Українцям, які працюють за кордоном, можуть зарахувати це до трудового стажу в Україні. Але є умови.
Про це у відповіді на запит РБК-Україна розповіла заступниця Голови правління Пенсійного фонду України Тетяна Король.
Два принципи зарахування стажу
Закордонний стаж рахують по-різному - усе залежить від угоди, яку Україна підписала з конкретною державою. Існує два основні підходи: пропорційний і територіальний.
За пропорційним принципом кожна країна виплачує частину пенсії саме за той період, який людина відпрацювала на її території. Якщо стажу в одній державі не вистачає для виходу на пенсію, до уваги додатково беруть період роботи в іншій країні - учасниці угоди.
За територіальним принципом пенсію призначає та держава, де людина фактично проживає. Тоді враховують весь стаж, набутий у будь-якій з договірних країн, а також роботу за часів СРСР.
Фото: список країн, де українцям зараховують стаж за роботу (РБК-Україна)
З якими країнами діє пропорційний принцип
Зараз Україна має дев'ять двосторонніх угод, побудованих саме на пропорційному принципі. Це домовленості з:
- Іспанією;
- Латвією;
- Словаччиною;
- Литвою;
- Чехією;
- Болгарією;
- Португалією;
- Естонією;
- Польщею.
Українці, які законно працювали в одній із цих держав, можуть зарахувати цей період до стажу, що дає право на пенсію в Україні. А після досягнення пенсійного віку, встановленого в тій країні, людина додатково отримає там окрему виплату - за роки, відпрацьовані саме на її території.
Де діє територіальний принцип
За територіальним принципом угоди підписані з:
- Азербайджаном;
- Грузією;
- Молдовою.
Окрім цього, Україна досі виконує зобов'язання колишнього СРСР за трьома договорами, які теж укладені за територіальним принципом - з Монголією, Румунією та Угорщиною.
У ПФУ також розповіли про договори, які вже підписані, але досі чекають на ратифікацію. Це угоди з Німеччиною, Ізраїлем та Молдовою, причому останню готують саме за пропорційним принципом.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, як ПФУ рахує стаж учасникам бойових дій. Час служби в зоні бойових дій зараховують у співвідношенні один до трьох - тобто рік на фронті прирівнюють до трьох років звичайного стажу.
Також ми писали, скільки отримують українці, які до пенсійного віку не накопичили жодного дня стажу. Замість звичної трудової пенсії держава призначає їм окрему соціальну допомогу, розмір якої залежить від тривалості наявного стажу.