Как оформить пенсию в Украине из-за границы: объяснение ПФУ

Украинцы, проживающие за рубежом, могут оформить пенсию удаленно - но только при одном условии, о котором знают не все.
Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.
Подать заявление на назначение пенсии онлайн можно только в том случае, если у человека открыт банковский счет для получения социальных выплат.
Без этого счета дистанционное оформление невозможно.
Сервис доступен на веб-портале ПФУ. Для входа требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП) - без нее заявление не примут.
Пошаговый алгоритм выглядит так:
После этого система формирует готовое заявление. Его можно отредактировать, распечатать или сразу подписать КЭП и отправить в ПФУ.
То есть отслеживать ход рассмотрения заявления можно также онлайн - приходить в отделение для этого не нужно.
Напомним, РБК-Украина ранее сообщало о том, что пенсионный стаж за годы до 2004 года рассчитывается по другим правилам. В то время базы данных не существовало, поэтому эти годы подтверждаются трудовой книжкой или справками из архивов.
Также мы сообщали, чтоукраинцам, которые легально работали за рубежом, этот период могут зачесть в стаж, но только в тех странах, с которыми Украина подписала соответствующие соглашения.