Как оформить пенсию в Украине из-за границы: объяснение ПФУ

Основное условие

Подать заявление на назначение пенсии онлайн можно только в том случае, если у человека открыт банковский счет для получения социальных выплат.

Без этого счета дистанционное оформление невозможно.

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Как подать заявление: пошаговая инструкция

Сервис доступен на веб-портале ПФУ. Для входа требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП) - без нее заявление не примут.

Пошаговый алгоритм выглядит так:

Шаг 1 - заполнить личные данные, адрес, данные документов и контактную информацию;

Шаг 2 - заполнить анкету, которая определит, какие документы необходимо приложить;

Шаг 3 - прикрепить отсканированные копии необходимых документов.

После этого система формирует готовое заявление. Его можно отредактировать, распечатать или сразу подписать КЭП и отправить в ПФУ.

То есть отслеживать ход рассмотрения заявления можно также онлайн - приходить в отделение для этого не нужно.