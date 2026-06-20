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Как оформить пенсию в Украине из-за границы: объяснение ПФУ

06:30 20.06.2026 Сб
2 мин
Есть одно условие, без которого пенсию из-за границы не оформить
aimg Елена Чупровская
Как оформить пенсию в Украине из-за границы: объяснение ПФУ Фото: Как оформить пенсию из-за границы, не возвращаясь в Украину (Getty Images)
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Украинцы, проживающие за рубежом, могут оформить пенсию удаленно - но только при одном условии, о котором знают не все.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Основное условие

Подать заявление на назначение пенсии онлайн можно только в том случае, если у человека открыт банковский счет для получения социальных выплат.

Без этого счета дистанционное оформление невозможно.

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Как подать заявление: пошаговая инструкция

Сервис доступен на веб-портале ПФУ. Для входа требуется квалифицированная электронная подпись (КЭП) - без нее заявление не примут.

Пошаговый алгоритм выглядит так:

  • Шаг 1 - заполнить личные данные, адрес, данные документов и контактную информацию;
  • Шаг 2 - заполнить анкету, которая определит, какие документы необходимо приложить;
  • Шаг 3 - прикрепить отсканированные копии необходимых документов.

После этого система формирует готовое заявление. Его можно отредактировать, распечатать или сразу подписать КЭП и отправить в ПФУ.

То есть отслеживать ход рассмотрения заявления можно также онлайн - приходить в отделение для этого не нужно.

Напомним, РБК-Украина ранее сообщало о том, что пенсионный стаж за годы до 2004 года рассчитывается по другим правилам. В то время базы данных не существовало, поэтому эти годы подтверждаются трудовой книжкой или справками из архивов.

Также мы сообщали, чтоукраинцам, которые легально работали за рубежом, этот период могут зачесть в стаж, но только в тех странах, с которыми Украина подписала соответствующие соглашения.

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