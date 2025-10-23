Як носити шкіряні штани цього сезону: стильні "луки" від Ярослави Магучіх

Перший образ: комфорт і стиль

У першому образі Ярослава поєднує шкіряні штани з об'ємним в'язаним сірим светром з широкими рукавами - ще одним трендом, що набирає популярності завдяки своїй практичності та затишку.

Білі кросівки доповнюють ансамбль, роблячи його зручним і легким для повсякденних справ. Такий "лук" ідеально підійде для прогулянок містом, зустрічей з друзями або активного відпочинку, при цьому зберігаючи актуальність.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Другий образ: елегантність і зухвалість

Другий образ спортсменка побудувала на основі тих самих шкіряних штанів, але надала їм більш витонченого і міського характеру.

Біла класична сорочка в поєднанні з синьою в'язаною жилеткою додає образу структуру і цікавий контраст фактур.

Широкополий чорний капелюх і масивні черевики на грубій підошві надають нотки бунтарства і сміливості. Цей варіант чудово підійде для виходу в місто, відвідування модних закладів або ділових зустрічей у неформальній обстановці.

Ярослава Магучіх показала модні штани на осінь (фото: instagram.com/rosya_dp)

Чому шкіряні штани залишаються в тренді у 2025 році

Шкіряні штани - один з головних фаворитів холодного сезону вже кілька років поспіль. У 2025 році вони набули особливої популярності завдяки поєднанню комфорту та виразності.

Штани з натуральної та екошкіри створюють ефектний і насичений образ, який легко вписується як у повсякденний, так і у вечірній гардероб.

Головним трендом стали моделі з прямим або вільним кроєм: палаццо, слоучі або широкі штани. Вони прийшли на зміну вузьким скінні, пропонуючи більше свободи й зручності. Такий фасон дає змогу підкреслити індивідуальність і водночас зберегти стиль та актуальність.

Як носити шкіряні штани в цьому сезоні

Щоб мати сучасний і гармонійний вигляд, слід комбінувати шкіряні штани з об'ємними светрами, сорочками та жилетами.

Не варто боятися гратися з аксесуарами: крислаті капелюхи, великі черевики, масивні прикраси - все це додасть образу характер і завершеність.

Крім того, шкіряні штани відмінно поєднуються з верхнім одягом у стилі оверсайз - пуховиками, довгими пальтами та куртками.

