Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные "луки" от Ярославы Магучих

Первый образ: комфорт и стиль

В первом образе Ярослава сочетает кожаные брюки с объемным вязаным серым свитером с широкими рукавами - еще одним трендом, который набирает популярность благодаря своей практичности и уюту.

Белые кроссовки дополняют ансамбль, делая его удобным и легким для повседневных дел. Такой "лук" идеально подойдет для прогулок по городу, встреч с друзьями или активного отдыха, при этом сохраняя актуальность.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Второй образ: элегантность и дерзость

Второй образ спортсменка построила на основе тех же кожаных брюк, но придала им более утонченный и городской характер.

Белая классическая рубашка в сочетании с синей вязаной жилеткой добавляет образу структуру и интересный контраст фактур.

Широкополая черная шляпа и массивные ботинки на грубой подошве придают нотки бунтарства и смелости. Этот вариант отлично подойдет для выхода в город, посещения модных заведений или деловых встреч в неформальной обстановке.

Ярослава Магучих показала модные брюки на осень (фото: instagram.com/rosya_dp)

Почему кожаные брюки остаются в тренде в 2025 году

Кожаные брюки - один из главных фаворитов холодного сезона уже несколько лет подряд. В 2025 году они приобрели особую популярность благодаря сочетанию комфорта и выразительности.

Брюки из натуральной и эко-кожи создают эффектный и насыщенный образ, который легко вписывается как в повседневный, так и в вечерний гардероб.

Главным трендом стали модели с прямым или свободным кроем: палаццо, слоучи или широкие брюки. Они пришли на смену узким скинни, предлагая больше свободы и удобства. Такой фасон позволяет подчеркнуть индивидуальность и при этом сохранить стиль и актуальность.

Как носить кожаные брюки в этом сезоне

Чтобы выглядеть современно и гармонично, стоит комбинировать кожаные брюки с объемными свитерами, рубашками и жилетками.

Не стоит бояться играть с аксессуарами: широкополые шляпы, крупные ботинки, массивные украшения - все это добавит образу характер и завершенность.

Кроме того, кожаные брюки отлично сочетаются с верхней одеждой в стиле оверсайз - пуховиками, длинными пальто и куртками.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)