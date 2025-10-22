ua en ru
Як виглядає наймодніша куртка на осінь: приклад від Даші Астаф'євої

Середа 22 жовтня 2025 07:15
Як виглядає наймодніша куртка на осінь: приклад від Даші Астаф'євої Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Автор: Катерина Собкова

Українська модель і співачка Даша Астаф'єва продемонструвала стильний і комфортний "лук", у якому поєднуються ключові тренди сезону: багатошаровість, глибокі кольори та сміливе поєднання фактур.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Який "лук" вибрала Астаф'єва

Куртка-сорочка із замші

Центральним елементом образу стала куртка-сорочка глибокого винного кольору. Така модель - абсолютний must-have для прохолодної осінньої погоди.

Куртка має комір, накладні кишені з клапанами та блискавку, що надає їй легкої нотки вінтажу та мілітарі-шарму.

Матеріал - замша, яка актуальна в осінньому сезоні та ідеально передає настрій осені.

Гра силуетів: широкий низ + короткий верх

Астаф'єва об'єднала вкорочену куртку з широкими джинсами темно-синього кольору. Такий контраст між об'ємним низом і компактним верхом вигідно підкреслює фігуру і додає образу сучасності.

Широкі штани - ще один тренд, який відсилає на моду 90-х і ранніх 2000-х, але в новому прочитанні.

Яскраве взуття як акцент

Ще одна стильна деталь - взуття на масивній підошві гірчичного відтінку. Такий несподіваний вибір "розбавляє" стриману палітру образу і надає йому динаміки.

Це чудовий приклад того, як правильно додати колір в образ, не порушуючи його цілісності.

Базові кольори + акценти

Під курткою видно гольф-водолазку такого ж кольору. Такий монохром у верхній частині образу робить силует більш витягнутим і стильним.

Аксесуари лише підкреслюють виваженість: велика класична стьобана сумка на ланцюжку додає елегантності та шику.

Smart сasual з нотками вінтажу

Образ можна з упевненістю класифікувати як smart casual з вінтажними елементами.

Такий стиль чудово підходить для осені: він дає змогу залишатися в тренді, не жертвуючи зручністю. Образ Даші Астаф'євої - приклад того, як виглядати ефектно, не перевантажуючи лук деталями.

Як виглядає наймодніша куртка на осінь: приклад від Даші Астаф'євоїДаша Астаф'єва (скриншот)

З чим носити замшеву куртку-сорочку

Замшева куртка-сорочка - це справжній мастхев для осіннього гардероба. Вона поєднує в собі комфорт, м'яку текстуру, тепло і стильний вигляд. Такий верхній шар легко адаптується до різних стилів.

З широкими джинсами або штанами

Це одне з наймодніших поєднань цієї осені. Об'ємна куртка-сорочка добре балансує з широкими штанами, особливо якщо вона укорочена.

  • Для базового лука: виберіть темно-сині або чорні джинси і доповніть білим гольфом.
  • Для ефектного варіанту: додайте взуття на платформі або грубі черевики - отримаєте стильний street style образ.

З трикотажною сукнею або спідницею

Поєднання більш жорсткої замші з м'якими тканинами - це завжди гра на контрастах. Трикотаж додає жіночності, а куртка - структури.

Сукня-футляр або сукня-светр у поєднанні з курткою-сорочкою має дуже збалансований вигляд.

Додайте чоботи до коліна або ботильйони - і образ готовий для міських прогулянок або офісу.

З лаконічним тотал-луком

Створіть однотонний образ (наприклад, повністю у відтінках бежевого, сірого або бордового), а замшеву куртку використовуйте як верхній шар або колірний акцент.

Це підкреслить фактурність замші та зробить образ візуально дорожчим.

З водолазкою і джогерами

Цей варіант підійде для casual-луків і тих, хто цінує комфорт. М'яка водолазка, трикотажні або костюмні джогери + замшева сорочка - ідеальний образ на кожен день.

Додайте кросівки або лофери - комфорт гарантовано.

Як виглядає наймодніша куртка на осінь: приклад від Даші Астаф'євоїДаша Астаф'єва (скриншот)

