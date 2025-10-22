Зірка "Холостяка" показала стильний багатошаровий образ: як його повторити

Зірка популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Саша Погорєлова довела, що багатошаровість і мінімалізм - основа сучасного міського стилю. Її новий образ у сіро-чорній гамі - це вдалий приклад того, як базові речі можуть мати розкішний вигляд завдяки правильним деталям, структурі та фактурам.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Багатошаровість

Погорєлова обрала комбінацію "два верхніх шари + один базовий", яка формує складний і водночас гармонійний силует.

Базовий шар - класичний білий лонгслів із круглим вирізом. Брендована символіка надає образу легкого акценту, не відволікаючи від загальної композиції. Світлий елемент успішно освіжає обличчя і врівноважує темний низ.

Середній шар - жакет зі щільної вовняної тканини сірого кольору з тонкими вертикальними смужками. Класичний вільний крій, широкі рукави - все це надає об'єму та архітектурності.

Верхній шар - об'ємний вовняний светр світло-сірого відтінку. Він недбало накинутий на плечі, що створює відчуття тепла і затишку. Завдяки м'якій текстурі силует не виглядає громіздким.

Низ та аксесуари: продумані деталі - ключ до стилю

Джинси - прямі, темно-сірого кольору. Висока посадка формує чисту вертикаль, що візуально подовжує ноги. Тканина щільна, але не надто обтисла - це надає комфорту й універсальності.

Ремінь - тонкий шкіряний аксесуар з елегантною пряжкою золотистого відтінку. Така деталь надає блиску і структури, роблячи акцент на талії.

Сумка - велика структурована модель від всесвітньо відомого бренду. Сірий колір ідеально пасує до жакета та шарфа, а символіка додає образу статусності.

Прикраси - кілька золотистих каблучок, які органічно доповнюють загальний настрій образу.

Зірка "Холостяка" показала модний лук (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Як повторити такий образ

1. Сірий жакет або куртка oversize

Вибирайте варіанти з вовни або щільної костюмної тканини, бажано зі стриманим візерунком (тонка смужка, "ялинка").

Ідеально, якщо крій буде вільним, з широкими плечима і рукавами - це створить модний силует.

2. Об'ємний шарф або светр, який можна накинути на плечі

Шарф має бути великим, м'яким і бажано з кашеміру або вовни.

Недбало накиньте його на плечі, щоб створити ефект легкої недбалості та посилити відчуття багатошаровості.

3. Біла базова футболка або лонгслів

Найкраще з якісної бавовни, з круглим вирізом.

4. Темні джинси прямого крою

Обирайте чорні або графітові моделі з високою або середньою посадкою.

Джинси не мають бути надто обтислими - легка свобода крою створює баланс усього образу.

5. Сумка-тоут

Ідеально - велика структурована сумка сірого або чорного кольору.

6. Аксесуари та взуття

Тонкий ремінь зі стриманою пряжкою - деталь, яка збирає образ у єдине ціле.

Прикраси - мінімалістичні золотисті каблучки або сережки.

Ідеальним доповненням будуть масивні черевики, лофери або чоботи на невеликих підборах.

