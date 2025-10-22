ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Зірка "Холостяка" показала стильний багатошаровий образ: як його повторити

Середа 22 жовтня 2025 15:31
UA EN RU
Зірка "Холостяка" показала стильний багатошаровий образ: як його повторити Олександра Погорєлова (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)
Автор: Катерина Собкова

Зірка популярного реаліті-шоу "Холостяк-12" Саша Погорєлова довела, що багатошаровість і мінімалізм - основа сучасного міського стилю. Її новий образ у сіро-чорній гамі - це вдалий приклад того, як базові речі можуть мати розкішний вигляд завдяки правильним деталям, структурі та фактурам.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Багатошаровість

Погорєлова обрала комбінацію "два верхніх шари + один базовий", яка формує складний і водночас гармонійний силует.

  • Базовий шар - класичний білий лонгслів із круглим вирізом. Брендована символіка надає образу легкого акценту, не відволікаючи від загальної композиції. Світлий елемент успішно освіжає обличчя і врівноважує темний низ.
  • Середній шар - жакет зі щільної вовняної тканини сірого кольору з тонкими вертикальними смужками. Класичний вільний крій, широкі рукави - все це надає об'єму та архітектурності.
  • Верхній шар - об'ємний вовняний светр світло-сірого відтінку. Він недбало накинутий на плечі, що створює відчуття тепла і затишку. Завдяки м'якій текстурі силует не виглядає громіздким.

Низ та аксесуари: продумані деталі - ключ до стилю

  • Джинси - прямі, темно-сірого кольору. Висока посадка формує чисту вертикаль, що візуально подовжує ноги. Тканина щільна, але не надто обтисла - це надає комфорту й універсальності.
  • Ремінь - тонкий шкіряний аксесуар з елегантною пряжкою золотистого відтінку. Така деталь надає блиску і структури, роблячи акцент на талії.
  • Сумка - велика структурована модель від всесвітньо відомого бренду. Сірий колір ідеально пасує до жакета та шарфа, а символіка додає образу статусності.
  • Прикраси - кілька золотистих каблучок, які органічно доповнюють загальний настрій образу.

Зірка &quot;Холостяка&quot; показала стильний багатошаровий образ: як його повторитиЗірка "Холостяка" показала модний лук (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Як повторити такий образ

1. Сірий жакет або куртка oversize

Вибирайте варіанти з вовни або щільної костюмної тканини, бажано зі стриманим візерунком (тонка смужка, "ялинка").

Ідеально, якщо крій буде вільним, з широкими плечима і рукавами - це створить модний силует.

2. Об'ємний шарф або светр, який можна накинути на плечі

Шарф має бути великим, м'яким і бажано з кашеміру або вовни.

Недбало накиньте його на плечі, щоб створити ефект легкої недбалості та посилити відчуття багатошаровості.

3. Біла базова футболка або лонгслів

Найкраще з якісної бавовни, з круглим вирізом.

4. Темні джинси прямого крою

Обирайте чорні або графітові моделі з високою або середньою посадкою.

Джинси не мають бути надто обтислими - легка свобода крою створює баланс усього образу.

5. Сумка-тоут

Ідеально - велика структурована сумка сірого або чорного кольору.

6. Аксесуари та взуття

Тонкий ремінь зі стриманою пряжкою - деталь, яка збирає образ у єдине ціле.

Прикраси - мінімалістичні золотисті каблучки або сережки.

Ідеальним доповненням будуть масивні черевики, лофери або чоботи на невеликих підборах.

Зірка &quot;Холостяка&quot; показала стильний багатошаровий образ: як його повторитиЗірка "Холостяка" показала модний лук на осінь 2025 (фото: instagram.com/oleksandra_pogorelova)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію