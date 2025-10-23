ua en ru
Чт, 23 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Lifestyle » Мода та краса

Як носити шкіряні штани цього сезону: стильні "луки" від Ярослави Магучіх

Четвер 23 жовтня 2025 14:06
UA EN RU
Як носити шкіряні штани цього сезону: стильні "луки" від Ярослави Магучіх Ярослава Магучіх (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Відома спортсменка Ярослава Магучіх довела, що образ може бути модним і продуманим. Цього сезону вона обрала чорні шкіряні штани прямого крою з високою посадкою - один з головних модних трендів осені 2025.

РБК-Україна з посиланням на Instagram легкоатлетки вирішило розповісти про її образи для прохолодної осені.

Перший образ: комфорт і стиль

У першому образі Ярослава поєднує шкіряні штани з об'ємним в'язаним сірим светром з широкими рукавами - ще одним трендом, що набирає популярності завдяки своїй практичності та затишку.

Білі кросівки доповнюють ансамбль, роблячи його зручним і легким для повсякденних справ. Такий "лук" ідеально підійде для прогулянок містом, зустрічей з друзями або активного відпочинку, при цьому зберігаючи актуальність.

Як носити шкіряні штани цього сезону: стильні &quot;луки&quot; від Ярослави МагучіхЯрослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Другий образ: елегантність і зухвалість

Другий образ спортсменка побудувала на основі тих самих шкіряних штанів, але надала їм більш витонченого і міського характеру.

Біла класична сорочка в поєднанні з синьою в'язаною жилеткою додає образу структуру і цікавий контраст фактур.

Широкополий чорний капелюх і масивні черевики на грубій підошві надають нотки бунтарства і сміливості. Цей варіант чудово підійде для виходу в місто, відвідування модних закладів або ділових зустрічей у неформальній обстановці.

Як носити шкіряні штани цього сезону: стильні &quot;луки&quot; від Ярослави МагучіхЯрослава Магучіх показала модні штани на осінь (фото: instagram.com/rosya_dp)

Чому шкіряні штани залишаються в тренді у 2025 році

Шкіряні штани - один з головних фаворитів холодного сезону вже кілька років поспіль. У 2025 році вони набули особливої популярності завдяки поєднанню комфорту та виразності.

Штани з натуральної та екошкіри створюють ефектний і насичений образ, який легко вписується як у повсякденний, так і у вечірній гардероб.

Головним трендом стали моделі з прямим або вільним кроєм: палаццо, слоучі або широкі штани. Вони прийшли на зміну вузьким скінні, пропонуючи більше свободи й зручності. Такий фасон дає змогу підкреслити індивідуальність і водночас зберегти стиль та актуальність.

Як носити шкіряні штани в цьому сезоні

Щоб мати сучасний і гармонійний вигляд, слід комбінувати шкіряні штани з об'ємними светрами, сорочками та жилетами.

Не варто боятися гратися з аксесуарами: крислаті капелюхи, великі черевики, масивні прикраси - все це додасть образу характер і завершеність.

Крім того, шкіряні штани відмінно поєднуються з верхнім одягом у стилі оверсайз - пуховиками, довгими пальтами та куртками.

Як носити шкіряні штани цього сезону: стильні &quot;луки&quot; від Ярослави МагучіхЯрослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
Новини
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію