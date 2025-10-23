ua en ru
Чт, 23 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Lifestyle » Мода и красота

Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные "луки" от Ярославы Магучих

Четверг 23 октября 2025 14:06
UA EN RU
Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные "луки" от Ярославы Магучих Ярослава Магучих (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Известная спортсменка Ярослава Магучих доказала, что образ может быть модным и продуманным. В этом сезоне она выбрала черные кожаные брюки прямого кроя с высокой посадкой - один из главных модных трендов осени 2025.

РБК-Украина со ссылкой на Instagram легкоатлетки решило рассказать про ее образы для прохладной осени.

Первый образ: комфорт и стиль

В первом образе Ярослава сочетает кожаные брюки с объемным вязаным серым свитером с широкими рукавами - еще одним трендом, который набирает популярность благодаря своей практичности и уюту.

Белые кроссовки дополняют ансамбль, делая его удобным и легким для повседневных дел. Такой "лук" идеально подойдет для прогулок по городу, встреч с друзьями или активного отдыха, при этом сохраняя актуальность.

Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные &quot;луки&quot; от Ярославы МагучихЯрослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Второй образ: элегантность и дерзость

Второй образ спортсменка построила на основе тех же кожаных брюк, но придала им более утонченный и городской характер.

Белая классическая рубашка в сочетании с синей вязаной жилеткой добавляет образу структуру и интересный контраст фактур.

Широкополая черная шляпа и массивные ботинки на грубой подошве придают нотки бунтарства и смелости. Этот вариант отлично подойдет для выхода в город, посещения модных заведений или деловых встреч в неформальной обстановке.

Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные &quot;луки&quot; от Ярославы МагучихЯрослава Магучих показала модные брюки на осень (фото: instagram.com/rosya_dp)

Почему кожаные брюки остаются в тренде в 2025 году

Кожаные брюки - один из главных фаворитов холодного сезона уже несколько лет подряд. В 2025 году они приобрели особую популярность благодаря сочетанию комфорта и выразительности.

Брюки из натуральной и эко-кожи создают эффектный и насыщенный образ, который легко вписывается как в повседневный, так и в вечерний гардероб.

Главным трендом стали модели с прямым или свободным кроем: палаццо, слоучи или широкие брюки. Они пришли на смену узким скинни, предлагая больше свободы и удобства. Такой фасон позволяет подчеркнуть индивидуальность и при этом сохранить стиль и актуальность.

Как носить кожаные брюки в этом сезоне

Чтобы выглядеть современно и гармонично, стоит комбинировать кожаные брюки с объемными свитерами, рубашками и жилетками.

Не стоит бояться играть с аксессуарами: широкополые шляпы, крупные ботинки, массивные украшения - все это добавит образу характер и завершенность.

Кроме того, кожаные брюки отлично сочетаются с верхней одеждой в стиле оверсайз - пуховиками, длинными пальто и куртками.

Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные &quot;луки&quot; от Ярославы МагучихЯрослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Модные тренды Стиль жизни Тренды
Новости
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики
Аналитика
Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Европа против дронов Кремля: как союзники Украины готовятся отражать российскую агрессию