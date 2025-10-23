Как носить кожаные брюки в этом сезоне: стильные "луки" от Ярославы Магучих
Известная спортсменка Ярослава Магучих доказала, что образ может быть модным и продуманным. В этом сезоне она выбрала черные кожаные брюки прямого кроя с высокой посадкой - один из главных модных трендов осени 2025.
Первый образ: комфорт и стиль
В первом образе Ярослава сочетает кожаные брюки с объемным вязаным серым свитером с широкими рукавами - еще одним трендом, который набирает популярность благодаря своей практичности и уюту.
Белые кроссовки дополняют ансамбль, делая его удобным и легким для повседневных дел. Такой "лук" идеально подойдет для прогулок по городу, встреч с друзьями или активного отдыха, при этом сохраняя актуальность.
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Второй образ: элегантность и дерзость
Второй образ спортсменка построила на основе тех же кожаных брюк, но придала им более утонченный и городской характер.
Белая классическая рубашка в сочетании с синей вязаной жилеткой добавляет образу структуру и интересный контраст фактур.
Широкополая черная шляпа и массивные ботинки на грубой подошве придают нотки бунтарства и смелости. Этот вариант отлично подойдет для выхода в город, посещения модных заведений или деловых встреч в неформальной обстановке.
Ярослава Магучих показала модные брюки на осень (фото: instagram.com/rosya_dp)
Почему кожаные брюки остаются в тренде в 2025 году
Кожаные брюки - один из главных фаворитов холодного сезона уже несколько лет подряд. В 2025 году они приобрели особую популярность благодаря сочетанию комфорта и выразительности.
Брюки из натуральной и эко-кожи создают эффектный и насыщенный образ, который легко вписывается как в повседневный, так и в вечерний гардероб.
Главным трендом стали модели с прямым или свободным кроем: палаццо, слоучи или широкие брюки. Они пришли на смену узким скинни, предлагая больше свободы и удобства. Такой фасон позволяет подчеркнуть индивидуальность и при этом сохранить стиль и актуальность.
Как носить кожаные брюки в этом сезоне
Чтобы выглядеть современно и гармонично, стоит комбинировать кожаные брюки с объемными свитерами, рубашками и жилетками.
Не стоит бояться играть с аксессуарами: широкополые шляпы, крупные ботинки, массивные украшения - все это добавит образу характер и завершенность.
Кроме того, кожаные брюки отлично сочетаются с верхней одеждой в стиле оверсайз - пуховиками, длинными пальто и куртками.
Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
