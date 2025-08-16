Як носити костюмний жилет у 2025 році: стильний приклад від Даші Квіткової

Який "лук" вибрала Квіткова

Костюмний жилет

Головний акцент в образі - це подовжений костюмний жилет світло-блакитного відтінку.

Ця річ є одним з ключових трендів останніх сезонів, додаючи образу ділової елегантності та водночас легкості. Відсутність рукавів робить його ідеальним для теплої погоди.

Топ

Під жилетом Даша одягла білий топ-бюстьє цікавого крою. Він створює контраст з жилетом і підкреслює жіночність, а також гармонійно поєднується із загальною світлою палітрою образу.

Джинсові шорти

Класичні джинсові шорти з високою посадкою і необробленим краєм додають образу нотку невимушеності та кежуал-стилю.

Взуття

На ногах у Даші - білі лофери, які завершують образ, роблячи його комфортним і придатним для прогулянок містом. Біле взуття ідеально поєднується з білим топом.

Аксесуари

Образ доповнюють стильні сонцезахисні окуляри в тонкій оправі. Золотистий ланцюжок на шиї додає образу елегантності.

Цей лук - чудовий приклад того, як можна поєднувати речі з різних стилів (класичний жилет, кежуал-шорти й спортивне взуття) в одному гармонійному вбранні.

Даша Квіткова знову довела своє почуття стилю, представивши літній образ, що надихає.

Даша Квіткова задає тренди (скриншот)

Чому костюмний жилет - тренд 2025

У 2025 році костюмний жилет став одним з головних елементів гардероба, і це не випадково. Ось кілька причин, чому він настільки популярний

Модернізація класики

Костюмний жилет - це одна з найстаріших частин класичного чоловічого костюма, яка тепер зазнала перетворення.

Тренд 2025 року - це не тільки строгі силуети, а й інтерпретація цього елемента в більш сучасних стилях.

Відмінність полягає в поєднанні елегантності та невимушеності, що дає змогу носити жилет як на ділових зустрічах, так і в casual-комбінаціях.

Багатофункціональність та універсальність

Костюмний жилет дає змогу створити безліч образів: від стриманого класичного до більш сміливого й ексцентричного. Його можна носити як самостійно, так і в комплекті з піджаком або сукнею, надаючи стильний акцент.

Цей тренд також полегшує створення багатошарових образів, не обтяжуючи їх зайвими деталями.

Повернення до мінімалізму

В умовах, коли мінімалізм знову на піку популярності, костюмний жилет стає ідеальним вибором для тих, хто прагне лаконічності та функціональності у своєму вбранні.

Лінії, чітка структура і простота жилета відповідають ідеям чистоти та відсутності зайвих деталей.

Гнучкість у поєднанні з іншими трендами

У 2025 році костюмний жилет відмінно поєднується з іншими трендами: наприклад, з джинсами з високою талією, об'ємними штанами або навіть зі спортивним стилем.

Це дає змогу створювати абсолютно різні образи - від класичних до спортивних і елегантних.

Даша Квіткова (скриншот)