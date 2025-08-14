ua en ru
Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен день

Четвер 14 серпня 2025 07:15
Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен день Як виглядати стильно восени 2025 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Осінь 2025 року приносить нові модні поєднання, в яких класика поєднується зі сміливими трендами. Джинси з принтами, леопард, укорочені тренчі та прозорі спідниці - все це формує актуальний гардероб сезону.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна.

Леопардові штани + тренч

Тваринний принт знову в моді - цього разу в парі з класичним бежевим тренчем. Леопардові штани надають образу характеру, а нейтральний верх балансує загальний настрій.

Це ідеальний варіант для охочих виділятися, але залишатися в межах міської елегантності.

Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен деньМодний образ на осінь 2025 (фото: instagram.com/littleblackboots)

Джинсова куртка + светр на плечах

Денім - позасезонний тренд, а восени 2025 року він знову повертається в oversize-куртках. Носити їх можна з м'яким в'язаним светром, не вдягнутим, а накинутим на плечі - для образу в стилі розслаблений шик.

Такий лук має невимушений, але стильний вигляд.

Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен деньВаріант із джинсовою курткою (фото: instagram.com/taniasarin)

Вузькі джинси + яскраві балетки

Вузькі джинси повертаються - і їхнє поєднання з балетками в насичених кольорах створює ідеальний smart casual. Такий образ має стриманий вигляд, але з характером.

Додайте базовий верх і трендову сумку, і можна вирушати у справах.

Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен деньДжинси з балетками на осінь 2025 (фото: instagram.com/emilisindlev)

Укорочений тренч + розкльошені штани

Цей силует - про баланс пропорцій. Короткий тренч візуально подовжує ноги, а штани кльош надають руху і легкості. Такий образ легко адаптується як для офісу, так і для зустрічей з друзями після роботи.

Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен деньТренч на осінь 2025 (фото: instagram.com/anoukyve)

Шкіряна куртка + прозора спідниця

Сміливий, трохи бунтарський варіант - поєднання грубого і ніжного. Прозора спідниця додає жіночності, а шкіряна куртка врівноважує її зухвалим акцентом.

Доповніть образ ботильйонами та лаконічним топом - і вийде лук, який точно не залишиться без уваги.

Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен деньСміливий варіант на осінь (фото: instagram.com/lucywilliams02)

Пальто + джинси з принтом

Комбінація пальто + джинси з принтом - один з найстильніших і найсміливіших варіантів на осінь 2025. Цей образ відмінно балансує між класикою і трендом, даючи змогу мати модний вигляд, не втрачаючи практичності.

У моді залишаються прямі та злегка oversize силуети пальт. Актуальні також пальта-халати, двобортні моделі, з поясом.

Принти джинсів: абстракція, квіткові мотиви, графіті, написи, анімалістика. Особливо в моді - вишивка, аерографія, печворк і логотипи.

Як одягатися восени 2025, щоб бути в тренді: 6 стильних образів на кожен деньДжинси з малюнком у трендах на осінь (фото: instagram.com/devapollon)

Для написання матеріалу були використані такі джерела: видання про моду і стиль Who What Wear, сторінки в Instagram модних блогерів: JILL WALLACE, Tania Sarin, Emili Sindlev, Anouk Yve, Lucy Williams, Devin Apollon.

Модні тренди Стиль життя Тренди
