Как носить костюмный жилет в 2025 году: стильный пример от Даши Квитковой

Известная блогерша Даша Квиткова поделилась новым стильным образом, который идеально подходит для летних дней. В своем луке она продемонстрировала, как можно сочетать классические и трендовые вещи, создавая одновременно расслабленный и элегантный наряд.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
Костюмный жилет
Главный акцент в образе - это удлиненный костюмный жилет светло-голубого оттенка.
Эта вещь является одним из ключевых трендов последних сезонов, добавляя образу деловую элегантность и в то же время легкость. Отсутствие рукавов делает его идеальным для теплой погоды.
Топ
Под жилетом Даша надела белый топ-бюстье интересного кроя. Он создает контраст с жилетом и подчеркивает женственность, а также гармонично сочетается с общей светлой палитрой образа.
Джинсовые шорты
Классические джинсовые шорты с высокой посадкой и необработанным краем добавляют образу нотку непринужденности и кэжуал-стиля
Обувь
На ногах у Даши - белые лоферы, которые завершают образ, делая его комфортным и подходящим для прогулок по городу. Белая обувь идеально сочетается с белым топом.
Аксессуары
Образ дополняют стильные солнцезащитные очки в тонкой оправе. Золотистая цепочка на шее добавляет образу элегантности.
Этот лук - отличный пример того, как можно сочетать вещи из разных стилей (классический жилет, кэжуал-шорты и спортивная обувь) в одном гармоничном наряде.
Даша Квиткова вновь доказала свое чувство стиля, представив вдохновляющий летний образ.
В 2025 году костюмный жилет стал одним из главных элементов гардероба, и это не случайно. Вот несколько причин, почему он настолько популярен
Модернизация классики
Костюмный жилет - это одна из самых старых частей классического мужского костюма, которая теперь претерпела преобразование.
Тренд 2025 года - это не только строгие силуэты, но и интерпретация этого элемента в более современных стилях.
Отличие заключается в сочетании элегантности и непринужденности, что позволяет носить жилет как на деловых встречах, так и в casual-комбинациях.
Многофункциональность и универсальность
Костюмный жилет позволяет создать множество образов: от сдержанного классического до более смелого и эксцентричного. Его можно носить как самостоятельно, так и в комплекте с пиджаком или платьем, придавая стильный акцент.
Этот тренд также облегчает создание многослойных образов, не отягощая их лишними деталями.
Возврат к минимализму
В условиях, когда минимализм снова на пике популярности, костюмный жилет становится идеальным выбором для тех, кто стремится к лаконичности и функциональности в своих нарядах.
Линии, четкая структура и простота жилета соответствуют идеям чистоты и отсутствия лишних деталей.
Гибкость в сочетании с другими трендами
В 2025 году костюмный жилет отлично сочетается с другими трендами: например, с джинсами с высокой талией, объемными брюками или даже со спортивным стилем.
Это позволяет создавать совершенно разные образы - от классических до спортивных и элегантных.
