Стильно і зухвало: Кароль у трендових окулярах показала, як поєднати спорт та ультражіночність
Тіна Кароль вкотре довела, що вміє "грати" з різними стилями та вдало їх поєднувати. Зірка з’явилась у жіночному та водночас спортивному образі, на який важко не звернути увагу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories з Instagram Тіни.
Який "лук" зібрала Кароль
На новому селфі Тіна позувала у незвичайному образі. Вона обрала білий топ з фактурної сітки, що зробило вдалий акцент на талії. А завдяки низькій посадці штанів з чорним ременем співачка ще й зуміла похизуватися пресом.
Її "лук" доводить, що класичне поєднання чорного та білого, навіть з речами різного стилю, працює безвідмовно.
Варто звернути увагу й на трендові вузькі окуляри, які Тіна підібрала до образу. Вони нагадують про актуальні зараз 2000-ні, а наплічна спортивна сумка з логотипом додає несподіваний урбан-штрих. Таке поєднання жіночності, сміливості та стрітстайлу виглядає свіжо й сучасно, і саме тому виграє.
Образ Тіни Кароль (скріншот)
Як повторити образ Кароль
-
Базовий білий топ незвичайного крою. Шукайте моделі з фактурними вставками або прозорими елементами. Це створює ефект складного образу, навіть якщо образ мінімалістичний.
-
Низ із "чоловічим" характером. Штани з ременем в поєднанні з кроп-топом підкреслюють фігуру, але не дають образу виглядати надто "солодко".
-
Окуляри з максимальним стилем. Вузькі лінзи, трохи ретро-вайбу, і ви в тренді.
-
Аксесуари мають значення. Масивні прикраси, дзеркальні лінзи, шопер або спортивна сумка з лого - усе це задає характер і додає вуличної зухвалості.
-
Макіяж "без макіяжу". Легкий рум’янець, нюдові губи та природні брови чудово балансують агресивність аутфіту.
Кому пасуватимуть такі окуляри, як у Кароль
Ультратрендові окуляри зі срібною оправою, які обрала Кароль, це справжній виклик класичній естетиці. Вони не про захист від сонця, а про характер й стиль.
Такий аксесуар найкраще підходить для овального або видовженого обличчя з м’якими рисами, тоді контрастна геометрія окулярів додає виразності. Якщо у вас чіткі вилиці чи загострене підборіддя, вузькі окуляри злегка "пом’якшать" риси, але водночас зроблять образ більш зухвалим.
Найкраще вони виглядають у поєднанні з лаконічною зачіскою, як у Тіни. Це дозволяє окулярам "звучати голосніше" і працювати як головний акцент у "луці".
Вас може зацікавити
-
Що їсть Тіна Кароль, щоб тримати себе у формі
-
Як зробити зачіску Тіни Кароль, якою вона підкорила всіх
-
Перукар Кароль показав, як розплутати волосся під час укладки на браш.