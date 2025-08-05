Як носити капелюх на відпочинку: дружина Решетніка показала стильний чорно-білий "лук"

Який "лук" обрала Христина Решетнік

Сукня

Для фото дружина телеведучого позує в елегантній літній сукні, яка створює враження роздільного комплекту, але насправді є цілісною.

Верх сукні виконаний з білої тканини, має квадратний виріз горловини та чорні бретелі. Талія завищена і підкреслена горизонтальною чорною вставкою, що візуально розділяє білий верх і чорну максі спідницю.

Спідниця вільного крою, з високими розрізами по обидва боки, що надає образу легкості та динаміки.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Капелюх

Білий капелюх із чорною стрічкою, який ідеально гармонує з чорно-білою колірною палітрою вбрання.

Взуття

Коричневі сандалі-шльопанці на плоскій підошві.

Сумка

Доповнити стильний лук Христина Решетнік вирішила білою сумкою відомого бренду.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Курортний: він охоплює легкі, вільні, але при цьому елегантні речі, які підходять для прогулянок біля моря, відвідування пляжних ресторанів або відпочинку біля басейну. Високі розрізи, капелюх і сандалі - класичні атрибути цього стилю.

Кежуал шик: в образі поєднуються прості елементи, як-от сандалі та сукня, з більш витонченими деталями, як-от елегантний капелюх. Завдяки цьому загальний вигляд виходить стильним і невимушеним.

Модний образ дружини Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

З чим носити капелюх як у Христини Решетнік

Капелюх, як у Христини Решетнік - класичний, світлого відтінку з темною стрічкою - універсальний і відмінно вписується в літній гардероб. Ось із чим його можна носити, щоб образ мав стильний, легкий і доречний вигляд.

З літніми сукнями

Сукні-сорочки, лляні міді, сарафани на бретелях - відмінно поєднуються з капелюхом.

Кольори: білий, беж, хакі, пастель.

Додайте плетену сумку і сандалі - вийде образ у стилі French chic.

З топом і максіспідницею

Обтислий топ + спідниця з високою талією і розрізами.

Відмінно працюють чорно-білі образи або нейтральні тони.

Підкреслює талію, витягує силует.

Дружина Решетніка показала, з чим носити капелюх (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

З лляним костюмом

Жакет + шорти / штани з льону або бавовни - стиль resort або smart casual.

Капелюх робить образ розслабленим, але зібраним.

Взуття: еспадрильї, шкіряні шльопанці або босоніжки на низьких підборах.

Із джинсовими елементами

Джинсові шорти + біла сорочка або кроп-топ.

Капелюх додасть нотку "дорогого відпочинку" в базовий образ.

Прикрасьте образ мінімалістичними аксесуарами - сережки-кільця, браслети, невелика сумка.

З купальником і парео

Ідеальний варіант для пляжу або відпочинку біля басейну.

Капелюх захистить від сонця і зробить образ завершеним.

Христина Решетнік задає тренди (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)